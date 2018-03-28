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Ekonomi

SÖYLEŞİ - Türkiye'ye ziyaretler beş yılda büyük artış gösterecek

Deniz Berktay / Kiev, 28 Mart (DHA) - Ukrayna’dan Türkiye’ye turist gönderen önde gelen firmalardan biri olan Coral Travel Genel Müdürü Tatyana Prokopenko, Türkiye’yle Ukrayna arasında  pasaportsuz, çipli kimlik kartlarıyla seyahat döneminin başlamasının

28 Mart 2018 20:35

Deniz Berktay / Kiev, 28 Mart (DHA) - Ukrayna’dan Türkiye’ye turist gönderen önde gelen firmalardan biri olan Coral Travel Genel Müdürü Tatyana Prokopenko, Türkiye’yle Ukrayna arasında  pasaportsuz, çipli kimlik kartlarıyla seyahat döneminin başlamasının özellikle önümüzdeki beş yıl içinde Ukrayna’dan Türkiye’ye turist sayısında büyük artışa yol açacağını söyledi.

Kiev’de düzenlenen Uluslararası Turizm Fuarı’nda DHA’nın sorularını yanıtlayan Prokopenko, iki ülke arasında pasaportsuz, çipli kartlarla giriş dönemi başlamasının ikili turizm ilişkileri açısından son derece önemli bir adım olduğunu, fakat turist sayısında hemen bu yıl bir patlamanın beklenmediğini ifade etti.

Ukrayna’da yetişkin nüfusun çok büyük kısmının hala eski tip pasaportlar kullandığını söyleyen Tatyana Prokopenko, yeni çipli kimlik kartlarını daha ziyade, ilk kez kimlik alanların aldığını dile getirdi. Tatyana Prokopenko, Ukraynalılar’ın aşamalı olarak yeni çipli kimlik kartlarına geçmesiyle birlikte, önümüzdeki beş yıl içinde Ukrayna’dan Türkiye’ye turist sayısında çok önemli artışın meydana geleceğini söyledi.

Ukrayna’dan Türkiye’ye turist sayısının yıldan yıla arttığını ifade eden Prokopenko, Ukraynalı turistlerin Türkiye’ye başlıca Antalya, Marmaris-Dalaman ve Bodrum destinasyonlarını tercih ettiklerini belirtti ve kendilerinin bu yıl, Ukrayna’dan Türkiye’ye turist sayısında geçen yıla göre artış öngördüklerini dile getirdi. (Fotoğraflı)

 

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