SÖYLEŞİ - Ticarette yalnızca olumlu rekabetle daha güçlü gelişmeler sağlanabilir

Deniz Kılınç / İstanbul, 19 Aralık (DHA) - Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Cui Wei, ticaret ve ekonomide “yalnızca olumlu rekabetle daha güçlü ve daha hızlı gelişmeler sağlanabileceğini” söyledi.

Yaklaşık 155 yıldır \"eğitimde fırsat eşitliği\" misyonuyla ebeveyn kaybı yaşamış, maddi durumu elverişsiz öğrencileri eşitlikçi, akılcı ve çağdaş bir eğitimle buluşturan Darüşşafaka Eğitim Kurumları bünyesinde oluşturulan Masa Tenisi Kulübü ve Çin Halk Cumhuriyeti Konsolosluğu ile İstanbul Çinli İşadamları ve Sanayicileri Derneği (ICBIA), öğrencilerin masa tenisi eğitimlerine destek vermek amacıyla bir işbirliği gerçekleştirdi.

Darüşşfaka Ayhan Şahenk Spor Salonu’nda gerçekleşen etkinlikte DHA’ya konuşan Başkonsolos Wei, Türkiye ve Çin arasında uzun bir süredir çeşitli alanlarda ortaklıklar gerçekleştirildiğine dikkat çekerken, söz konusu desteğin Darüşşafaka’ya verilmesinden ayrıca sevinç duyduğunu vurguladı.

DHA\'nın sorularını yanıtlayan Başkonsolos Wei, şöyle konuştu:

\"Darüşşafaka çok önemli bir kuruluş ve buradaki çocukların bu kuruma geldiklerinde ne kadar şanslı olduklarını görebiliyoruz.

\"ICBIA üyeleri İstanbul’da uzun zamandır faaliyette bulunuyor ve ekonomi ve ticaret konusunda Türkiye ile çok iyi gelişmelere imza atıyor.

\"Bu durum dışardan kolay görünüyor olabilir ama bizim için kuşaklardır ortak istişare, ortak inşa ve ortak paylaşım çok önemli üç kilit noktadır.

\"Paylaşım konusunda biz sadece dernek içindeki mensuplar olarak değil, Çin hükümeti olarak da her zaman Türkiye ile istişare içerisindeyiz.

\"Bir ülkeye yalnızca kâr elde etmek için gitmek sürdürülebilir bir gelişim sağlamaz, bunun yerine ortak gelişim ve işbirliği sağlanması gerekir. İşbirliği dediğimiz şey tek taraflı kazanım değildir, sürdürülemez.

\"Darüşşafaka o kadar meşhur ki, yerel yönetimle gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde de Darüşşafaka için çeşitli öneriler aldık, onlar da burayı tavsiye etti ve projemiz bugünkü haline geldi.

\"Bu işbirliğinin sonuçlarını ilerleyen dönemlerde alacağız. Böyle bir eğitim, çocukların hem fiziki hem de duygusal yeteneklerine fayda sağlayacak.

\"Konu masa tenisi olduğunda, Çin’den her zaman ‘rüya takımı’ olarak bahsediliyor. Olimpiyatlarda ve uluslararası yarışmalarda neredeyse bütün dereceleri Çinli yarışmacılar kazanıyor.

\"Bu kadar kazanımın ardından biz, bununla sınırlı kalmak istemedik. Tek kişinin güce sahip olması ne kadar güçlü olursa olsun zayıflıktır.

\"Bu durum ticarette de böyledir, tek ülke bütün dünyadaki ihtiyacı karşılayamaz, karşılayabilse bile bu sistem mantıksızdır.

\"Benim için sen varsın, senin için ben varım. Hem sporda hem ticarette hem de ekonomide yalnızca olumlu rekabetle daha güçlü ve daha hızlı gelişme sağlanabilir.\" (Fotoğraflı)