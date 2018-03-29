SÖYLEŞİ - THY Ukrayna'da büyümeye devam edecek

Deniz Berktay / Kiev, 29 Mart (DHA) - THY Kiev Müdürü Dinçer Sayıcı, bu yılın Türk Hava Yolları’nın Ukrayna’ya girişinin 25. Yıldönümü olduğunu belirterek, THY’nin günümüzde uçuş yapılan destinasyonların sayısı ve yolcu sayısı bakımından Ukrayna’daki en büyük yabancı havayolu firması haline geldiğini söyledi.

THY, Kiev, Odessa, Zaporojye, Lviv ve Herson’un ardından Harkiv’i de ekleyerek Ukrayna’daki destinasyon sayısını altıya çıkardı. Lviv kentine yapılan uçuşları haftada 5’ten 7’ye çıkarttıklarını söyleyen Sayıcı, THY’nin şu an itibariyle Ukrayna’ya haftada 50 uçuş gerçekleştirdiğini, bunun dışında Kiev’den Türkiye’ye haftada üç kez kargo taşımacılığı yaptığını söyledi.

Ukrayna’dan Türkiye’ye geçen yıl bir milyondan fazla kişinin seyahat ettiğini, buna karşılık Türkiye’den Ukrayna’ya seyahat edenlerin sayısının 200 bin dolayında olduğunu ifade eden Sayıcı, karşılıklı ziyaretlerde durumun dengeli olmadığını, bu durumu gidermenin yolunun da, mevcut trafik haklarının arttırılması ve pazarın liberalleşmesinden geçtiğini belirtti. THY olarak Ukrayna’da önümüzdeki yıllarda daha da büyümeyi hedeflediklerini kaydeden Sayıcı, diğer yandan bunun uçak müsaitliğine ve gerekli izinlerin alınmasına bağlı olduğunu söyledi.

Türkiye’den Ukrayna’ya turizm amaçlı ziyaretler dışında iş amaçlı ziyaretlerin de artmasını arzu ettiklerini belirten Sayıcı, iki ülke arasında yakın gelecekte imzalanması beklenen Serbest Ticaret Anlaşması’yla birlikte, Türkiye’den Ukrayna’ya iş amaçlı seyahatlerde de önemli artış beklediklerini ekledi. (Fotoğraflı)