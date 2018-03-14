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Ekonomi

SÖYLEŞİ - Mynet / Kurttepeli: Türk start-up pazarındaki fon sıkıntısı girişimleri global olmaya itti

Hilal Sarı / İstanbul, 14 Mart (DHA) - Dünyanın en büyük girişim sermaye fonu Sequoia Capital’dan 11 milyon dolar yatırım alan Insider’ın yeni Büyüme Yönetim Platformu lansmanında konuşan Mynet Kurucu Başkanı Emre Kurttepeli Türkiye’deki start-up ekosiste

14 Mart 2018 14:03

Hilal Sarı / İstanbul, 14 Mart (DHA) - Dünyanın en büyük girişim sermaye fonu Sequoia Capital’dan 11 milyon dolar yatırım alan Insider’ın yeni Büyüme Yönetim Platformu lansmanında konuşan Mynet Kurucu Başkanı Emre Kurttepeli Türkiye’deki start-up ekosisteminin jeopolitik risklere bağlı son birkaç yılda yaşadığı fon sıkıntısından iyi bir sonuç çıktığını ve bu girişimlerin global olmaya ittiğini söyledi.

Insider’ın yeni platformunun tanıdıldığı ve Sequoia Capital yatırımının basına duyurulduğu gecede DHA’nın sorularını yanıtlayan Emre Kurttepeli şunları söyledi:

\"Beş-on sene öncesine bakarsak bence girişimci ekosistemi çok gelişti, hem girişimci adedinde hem de girişimlerin kalitesinde büyük bir artış gözlemliyoruz. Özellikle ülkenin son birkaç yılda yaşadığı jeopolitik riskler fonlama kısmında bir sıkıntı yarattı ama her işte bir hayır vardır. Bunda da öyle oldu.

\"Özellikle son bir iki yıldır Türk girişimci şirketlerin – Insider bunun en önemli örneklerinden bir tanesi – globalleşme yönünde faliyetleri çok arttı. Bu da Türkiye ekosistemi için çok önemli bir mihenk taşı. Çünkü bunun devinimi sonucu henüz yapamadığımız ama milyar dolarlık şirketler için ilk tohumlar atılmış oluyor.\"

Türk girişimcilere bu gibi başarılara imza atabilmek için önemli önerilerde bulunan Kurttepeli, \"Öncelikle büyük düşünmeleri lazım\" dedi ve ekledi:

\"Haliyle ufak başlayacaklar  ve çok hızlı büyümeleri lazım. Artık Türkiye ile - özellikle teknoloji ve çevresinde - dünya arasında çok büyük bir fark kalmadı. Global firmalar da iki hafta sonra burada. O yüzden girişimcilere global düşünmelerini, ürünlerini global seviyeye çıkarabilecek kaliteyi planlamaları ve iş planlarını bu doğrultuda yapmalarını söylüyorum.

\"Insider bunun yapılabildiğini gösteriyor. Beş yılda 16 ülkede faaliyet ve dünyanın en büyük yatırım fonlarından yatırım alıyor. Ve bunların hepsi de altı ortaklı üniversite mezunu gençler tarafından yapılıyor. O yüzden gerçekten elde kısıtlı kaynaklarla bile bunun mümkün olduğunu görüyoruz.

\"Son dönemde Yemeksepeti gibi bazı girişimler yatırım aldı ama Türkiye’de hala global girişim yoktu, ilk örneği Insider diye düşünüyorum. Gelecek beş senede ana tema bunun gibi beş on tane daha firmayı göreceğimize inanıyorum.\" (Fotoğraflı)

 

Görüntü dökümü (Kamera: Mehmet İlkay):
- Mynet Başkanı Emre Kurttepeli ile röportaj

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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