SÖYLEŞİ - Hafele / Uytun: Konut da yaparız, Ar-Ge de

Hilal Sarı / Bursa, 24 Mart (DHA) – Hafele Türkiye Genel Müdürü Hilmi Uytun, mobilya ve mimari donanımlar sektöründe faaliyet gösteren ve konut sektörünün önemli bir tedarikçisi olan bir şirketin genel müdürü olarak, Türkiye ekonomisinde konut sektörünün henüz hala diri olması için şartların uygun olduğunu vurguladı.

Uytun, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’in inşaatçılara \"Ar-Ge’ye yatırım yapın\" çağrısına, \"Bir ekonomide ya Ar-Ge ya da konut gibi bir seçim olmamalı. Konut da yaparız, Ar-Ge de\" sözleriyle yanıtladı.

Uludağ Ekonomi Zirvesi’nde DHA’nın sorularını yanıtlayan Uytun, Şimşek’in Türkiye ekonomisinin inşaatın lokomotif olduğu bir yapıdan daha Ar-Ge ve katma değer yaratan teknoloji gibi alanlara yönelmesi gerektiği konusundaki çağrısını şu sözlerle değerlendirdi:

\"Türkiye’de sektör dünyanın kalanından çok farklı.

\"Her sene yurtdışından 125 bin aile geliyor, 125 bin kişi boşanıyor, 500 bin kişi evleniyor.

\"Kentsel dönüşüm ve kalitesi iyileştirilmesi gereken bir konut stoğu var.

\"Bu, konut işinin diri kalması için çok doğru ve geçerli konular; Avrupa’da durum böyle değil.

\"Dolayısıyla onla mukayese ettiğinizde veri ile oynamış oluyorsunuz.

\"Ancak tabii bir ekonomide ya Ar-Ge ya da konut gibi bir seçim olmamalı.

\"Konut da yaparız Ar-Ge de yaparız, diye düşünüyorum.\"

Konut sektörüne bağlı olarak mobilya ve mimari donanımlar sektöründe de işlerin çok iyi gittiğini belirten Uytun, şirket olarak 2017 yılını iyi bir büyüme ile kapattıklarını ve şu an çok hızlı büyüme yaşadıkları bir yıla başladıklarını söyledi ve \"İşlere yetişmeye çalışıyoruz\" dedi.

Uytun, özellikle geliştirdikleri alt marka Hafele Concept ile konut sektöründe çok rağbet gördüklerini belirtti ve müteahhit iş ortaklarının önceliklerini bu alt markaya kaydırdığını söyledi ve \"Hayatı kolaylaştıran teknolojileri hızla evlere sokuyoruz\" dedi.

Türkiye’de üretimi olmayan dolayısıyla ithalat ara girdisi olan Hafele\'nin döviz kurlarındaki artışa bağlı olarak nasıl etkilendiğini şu sözlerle anlattı:

\"Biz iş adamlarında en zor konu öngörememek. Öngörsek, hayat daha kolay olacak. Koşullar da çok değişik tabii.

\"Türkiye’nin yaşadığı jeopolitik konumu, Suriye’deki sorun, son iki yılda yaşanan talihsiz gelişmeler yan yana konduğunda nedenselliğini anlıyorsunuz ama sonuçta iş adamı olarak gerçek değişmiyor.

\"Hala kurlar çok hacim içinde oynuyor. Döviz kurlarının bu kadar hacim içinde oynaması bizlerin karar almasını zorlaştırıyor.

\"Kurların yükselişinin kalıcı olacağına inanmıyorum. Panik anlarında aşırı dalgalanmalar olsa da ortalama kur enflasyon oranında artıyor.

\"Beşer yıllık kaydırmalı bakarsanız, Türkiye’deki iç kaymayı bilemem ama enflasyon oranında artıyor kur.

\"Hafele Türkiye olarak Hafele Global’in hızlı büyüyen birimlerinden biriyiz. Bu hızda büyüdüğümüz için de bir rol modeliz.

\"En son geliştirdiğimiz Hafele Concept Türkiye’deki kadrolarla geliştirdik.

\"Konutun içindeki yaşam deneyimini markamız üzerinden hizaladık.

\"Çok rağbet gördü. Şimdi ‘bunu dünyaya nasıl modelleriz’ temalı bir toplantı için Almanya’daki merkezimize davet edildim. Onlara da anlatacağım.\" (Fotoğraflı)