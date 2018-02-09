SÖYLEŞİ - E-Güven, kimliksiz Blockchain'i kimlikli hale getirecek, bankalar yüzde 30 tasarruf edecek

Hilal Sarı / İstanbul, 9 Şubat (DHA) – E-Güven Türkiye Genel Müdürü Can Orhun dünyada bir ilk olacak Blockchain tabanlı dijital kimlik çözümünü geliştirdiklerini söyledi. “Kimliksiz Blockchain’i kimlikli hale getireceğiz” diyen Orhun, bankaların Blockchain tabanlı dijital kimliklerle, maliyetlerini yüzde 55 azaltacaklarını, altyapı ve işgücü giderlerinde yüzde 30 tasarruf edeceklerini söyledi.

Kriptopara piyasasındaki gizliliği kimlikli hale getirebilir

“Banking as a Service Summit” etkinliği sırasında DHA’ya yaptığı değerlendirmelerde, henüz dünyada bilgileri dahilinde böyle bir uygulama olmadığını söyleyen Orhun, “Gerekli düzenlemeler getirildiği takdirde anonim bir şekilde işlem yapılabilen kripto para piyasalarında ve diğer Blockchain tabanlı işlemlerde yasal açıdan istenmeyen gizliliğin de ortadan kalkmasına yardımcı olacak teknolojilerden biri olabilir” dedi. Orhun’a göre Blockchain üzerindeki bütün kimlik doğrulama işlemlerinde – bu kriptopara da olabilir, başka bir işlem de olabilir – gizliliği ortadan kaldıran bir uygulama olacak.

Beta versiyonu Nisan’da çıkıyor

2003 yılında kurulan Türkiye’nin ilk elektronik sertifika ve mobil imza hizmet sağlayıcısı E-Güven’in geliştirdiği Blockchain tabanlı dijital kimlik çözümünün Beta versiyonu Nisan’da tanıtılacak. E-Güven Genel Müdürü Orhun bankacılık uygulamalarındaki karışık operasyonlar ve merkezileştirilmiş verilerin hacklenme risklerinin bu teknoloji sayesinde azalacağını vurgulayarak, “Özellikle bankacılık işlemlerinin fiziksel olarak yapılmadığı küresel dijital dünyanın yeni normali, dijital kimlikler olacak. Saniyeler içinde herhangi bir kurumla veya kişiyle bağlantı kurulabilen bu dünyada kimlik doğrulamanın daha güvenli, hızlı ve kolay yapılması gereklilikten öte bir zorunluluk haline geldi” dedi.

Bankalar müşterilerini tanımak için yılda 100 milyon dolar harcıyor

100 binden fazla müşterisi olan bir bankanın, müşterilerini tanıma ve süreçlerine dahil etmek için senede 100 milyon dolar harcadığını belirten Orhun, “Blockchain KYC” (know your customer-müşterini tanı) çözümünün işgücünde yaklaşık yüzde 55 ve maliyetlerde en az yüzde 30 oranında tasarruf sağlaması bekleniyor.

Hukuken geçerli dijital kimlik çözümü

Yerli ve yabancı bankacılık sektör temsilcilerini buluşturan Banking as a Service Summit’te hukuken geçerli dijital kimlik çözümleri hakkında bilgi veren E-Güven Genel Müdürü Can Orhun, “Birbirini tanıyan insanların bir arada yaşadığı dönemde kimlik kartlarına gereksinim yoktu. Artan nüfus ile bu dönemden kimlik kartları, pasaportlar gibi kimlik doğrulamasının yapıldığı sürece geçtik. Şu anda ise daha kompleks ve dijital bir çağda yaşıyoruz. Bu çağın yeni normali, dijital kimlik. Karışık operasyonların, merkezileştirilmiş verilerin hacklenme risklerinin, kompleks kimlik güvenlik kontrollerinin ve kötü müşteri deneyimlerinin geride kalmasını sağlayacak dijital kimlik çözümümüz Blockchain teknolojisiyle hayatımızdaki yerini alacak.” dedi.

Uygulama, ABi sertifikalarıyla da uyumlu

13 yıl önce ilk e-imzayı, 11 yıl önce ilk mobil imzayı ürettiklerini vurgulayan Orhun, sözlerine şöyle devam etti: “BTK tarafından yetkilendirilmiş Türkiye’nin ilk elektronik sertifika hizmet sağlayıcısıyız. Yeni çözümümüz, gönderici ve alıcının belli olduğu, yasal düzenlemesi yapılmış, kimlik doğrulamasının teyit edilmesi gerektiği bankacılık, finans ve sigorta gibi sektörleri adresliyor. Ayrıca dijitalleştirilmiş, merkezi olmayan, şifreli bir dağıtık veri tabanı olan Blockchain teknolojisi ile uyumlu dijital kimlik çözümümüz, hızlı, güvenli ve kanıtlanabilir şekilde istenilen platformlarda ve akıllı sözleşmelerde kullanılabilecek. Yeni çözümü işletmelerle birlikte bireyler de kullanabilecek. Uygulama Türkiye ve tüm Avrupa Birliği’ndeki sertifika sağlayıcılarının ürettiği elektronik ve mobil imzalarla uyumlu olacak. (Fotoğraflı)