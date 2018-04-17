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Ekonomi

SÖYLEŞİ - Ceyda Tanc bu sene Brighton Festivali'nde göç krizini ele alıyor

Deniz Kılınç / İstanbul, 17 Nisan (DHA) – Birleşik Krallık’ın Brighton kentinde her yıl düzenlenen sanat ve müzik festivali Brighton Festival’a bu sene “KAYA” isimli yeni çağdaş dans yapıtıyla katılan Ceyda Tanc, bu gösteriyle küresel olarak halen büyük b

17 Nisan 2018 15:16

Deniz Kılınç / İstanbul, 17 Nisan (DHA) – Birleşik Krallık’ın Brighton kentinde her yıl düzenlenen sanat ve müzik festivali Brighton Festival’a bu sene “KAYA” isimli yeni çağdaş dans yapıtıyla katılan Ceyda Tanc, bu gösteriyle küresel olarak halen büyük bir problem olan insanların “zorla yerinden edilmesine” dikkat çekmek istediğini vurguladı.
Brighton kentinde 1967 yılından beri her yıl düzenlenen ve müzik, dans, tiyatro gibi sanat etkinliklerinden oluşan Brighton Festivali’ne bu yıl kurucusu ve sanat yönetmeni olduğu Brighton merkezli çağdaş dans grubu Ceyda Tanc Dance ile katılan Ceyda Tanc, bu yıl festivalde 14 Mayıs günü sergileyeceği “KAYA” isimli gösteriyle ilgili DHA’nın sorularını yanıtladı.
Tanc, “KAYA” isimli yeni gösteriyi geleneksel Türk folkloründen etkilenilmiş çağdaş bir dans çalışması olarak tanımlarken, aynı zamanda bu çalışmanın insanların zorla yerinden edilmesi deneyimini, yeni bir yerde kendini ait hissetme duygusu arayan kişilerin güç ve dayanıklılığı yoluyla anlattığını söyledi. Tanc, “KAYA” ile ilgili sözlerini şöyle sürdürdü: “Çalışma, benim çocukluğumun geçtiği Türkiye’deki Fethiye Kaya köyünden ortaya çıktı. Kaya köyde eskiden bir Rumlar yaşıyormuş; ancak, 1925 yılındaki mübadelede zorla köyden yollanmışlar; bu nedenle de köy bir hayalet kasabaya döndü.
“Babamın antropolojik araştırmaları ve Kaya’da çocukken geçirdiği günlerin ardından bu meseleyi eserlerimde incelemek oldukça dikkatimi çekti.”
Geleneksel Türk halk dansları ve çağdaş dans tarzlarını birleştirerek “eşsiz bir hareket  hazinesi” geliştirdiklerini belirten Tanc, erkek dansçıların kadın bedenleri üzerindeki virtüöz hareketlerini kullanarak cinsiyet kalıplarına ve yargılarına meydan okumayı hedeflediğinin altını çizdi ve ekledi: “Her yaştan insanlar için erişilebilir olan dans çalışmaları yapmayı, izleyicilerin dansla etkileşimde bulunmalarını ve insanların toplumda başkalarıyla ortak bir zemin bulmaları için kapsayıcı bir yol sağlamayı amaçlıyorum.
“Kaya\'dan insanların zorla yerinden edilmesinden yaklaşık yüz yıl sonra, 3.2 milyon Suriyeli sığınmacıyla Türkiye şu an Suriyeli Sığınmacı Krizinin merkez üssü sayılabilir. Amacım kitlelerin zorla yerlerinden edilmelerinin bugünkü küresel ölçeğini yansıtacak şekilde provoke edecek bir çalışma yapmaktı.” (Fotoğraflı)

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