SÖYLEŞİ - Altınsaç: Bu iş Merkez Bankası'nı aştı, ekonomi yönetiminden açıklama yapılması gerekiyor

Hilal Sarı / İstanbul, 23 Mayıs (DHA) - Özyeğin Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Actus Portföy Araştırma Direktörü Gizem Öztok Altınsaç, kurlarda art arda gelen tarihi rekor düzeylere ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Artık bu iş Merkez Bankası’nı aştı. İş işten geçti. Ekonomi yönetiminden bir açıklama yapılması gerekiyor. Yoksa bu durum dönüp dolaşıp reel sektörümüzü ve ülke ekonomimizi vurur” dedi.

Altınsaç gerekli önlemler alınmadığı için bu noktaya gelindiğini ve çok geç kalındığını vurguladığı açıklamada Merkez Bankası’nın en azından 200-250 baz puan faiz artırımıyla – bu yeterli olmasa da – piyasanın ateşini alması gerektiğini söyledi ve şu değerlendirmeleri yaptı:

“Gerekli önlemler alınmadığı için bu noktaya gelindi. Aslında çok geç kalındı zaten. Gerektiğinde faiz artırımı gelmedi, piyasada faizler çoktan arttı; dönüp dolaşık reel sektörü vurabilir bu durum.

“Bu iş Merkez Bankası’nı aştı. Çünkü reel sektörün çok büyük bir açık pozisyonu var. Bu noktadan sonra artık ekonomi yönetiminin de neden bu noktaya gelindiği ve neden önlem alınmadığını açıklaması gerekiyor.

“Ekonomi yönetiminden bir açıklama gelmezse daha da gideriz bu yönde. Hızla bir önlem gelse, gene bir sakinleşme olabilir.

“Ekonomik Koordinasyon Kurulu toplandığında sadece Merkez Bankası değil diğer ekonomi yönetimi de oluyor.

“Bu iş sadece Merkez Bankası’na mal edilmemeli. Topyekûn ülkemizi ve tüm ekonomi yönetimini ilgilendiren bir konu bu.

“Göz göre göre bu noktaya gelindi.

“Piyasalar zaten iki haftadır Merkez Bankası’ndan atması gereken adımı bekliyor; fakat artık iş işten geçti.

“Merkez Bankası’nın en azından piyasanın ateşini bir nebze almak için 200-250 baz puan faiz artırımı yapması gerekir.

\"Bu da yeterli olmayacaktır bu noktadan sonra, fakat en azından piyasanın ateşini biraz alabilir.

“Reel sektörde şirketler ciddi kur zararı yazacak ve bu bilançolarında kesinlikle ciddi bir baskı oluşturacaktır.” (Fotoğraflı)