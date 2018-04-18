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Ekonomi

SÖYLEŞİ - Alternatif Bank / Şenol: Erken seçim kararı liraya bir süre daha pozitif yansır

Hilal Sarı / İstanbul, 18 Nisan (DHA) - Alternatif Bank Başekonomisti Serdar Şenol, erken seçim kararının orta vadeli siyasi belirsizlikleri yok etmesi nedeniyle liraya pozitif yansıdığını ve dolar/lira kurunda 4

18 Nisan 2018 19:34

Hilal Sarı / İstanbul, 18 Nisan (DHA) - Alternatif Bank Başekonomisti Serdar Şenol, erken seçim kararının orta vadeli siyasi belirsizlikleri yok etmesi nedeniyle liraya pozitif yansıdığını ve dolar/lira kurunda 4.05 düzeylerini çok rahat test edilebileceğini söyledi. Erken seçim kararı öncesi 4.10 lirada olan dolar 4.05 - 4.06 lira aralığına, 5.07 lirada olan euro da 5.02 - 5.03 lira aralığına çekildi.
DHA’ya konuşan Alternatif Bank Başekonomisti Şenol, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 24 Haziran 2018’de erken seçimin gerçekleşeceğini açıklamasının ardından piyasaların nasıl tepki verdiğine dair şu açıklamaları yaptı: 
“Erken seçim en azından orta vadeli siyasi belirsizlik azaldığından liraya pozitif yansıyor.
“Bu bir süre daha devam eder. İyimserliğin bir süre daha devam edeceğini öngörüyorum. Dolar/lira’da nereye kadar geriler tam öngörmek mümkün değil ama 4.05 düzeyini rahat bir şekilde test edebileceğini düşünüyorum.
\"Bir takım bütçe harcamalarının erken bitmesi istikrar açısından olumlu.
“Devasa ekstra harcama yapılacağını düşünmüyorum. Ekonomide son bir aydır normalleşmeye başladı. Hafif bir hareket olur ama ekonomiyi aşırı ısıtacak bir hamle olacağını düşünmüyorum.
“Merkez Bankası’nın üzerindeki baskı azalacak. Piyasa 100 puanlık bir artışı fiyatlamış gibi görünüyordu. Bu yıl içinde ‘ilk ay ve sonraki aylarda 50-60, yılın geri kalanında yine bir 50 puan daha’ beklentisi vardı. Şimdi tüm göstergeler aşağı yönlü olduğundan bu beklenti de bir nebze aşağı çekilecektir.”

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