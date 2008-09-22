'Soykırımın kabulü önkoşul değil'

>>> Ermenistan toprak istiyor mu?

>>> Ermeni Bakan: Yolun yarısı geçildi

>>> 'Ermenilerden özür dilemeliyiz'

Ermenistan Dışişleri Bakanı Eduard Nalbantyan, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün Erivan’ı ziyaret ederek büyük bir olgunluk gösterdiğini, iki ülkenin sorunlarının çözümünde yolu yarıladığını söyledi. Aralarında Milliyet gazetesi muhabirinin de bulunduğu yabancı gazetecilerle görüşen Nalbantyan, ”Gül’ün gelişi büyük, çok önemli bir olaydı, manşetlerde yer aldı.Gül’ün başkanımız Sarkisyan’ın davetini kabul etmesi çok olgun bir davranıştı. Türklerle Ermeniler diplomasiye yeni bir kavram kazandırdı. Eskiden ‘pinpon diplomasisi’ vardı, şimdi‘futbol diplomasisi’nden söz ediliyor” dedi. Ermeni bakan, soruları şöyle yanıtladı:Elbette, amacın sadece futbol maçı seyretmek olmadığını herkes biliyordu. Amaç aramızdaki sorunları çözecek bir ortam yaratmaktı. Türk Dışişleri Bakanı Ali Babacan’la hemen o gece görüşmelere başladık ve 2.5 saat görüştük. Babacan çok pragmatik, çok açık, çok kararlı bir kişi.Diplomatik ilişki kurulmasını ve ortak sınırın açılmasını anlıyoruz. Sorunları çözmekte kararlıyız. Eğer iki dışişleri bakanı baş başa bu kadar uzun süre görüşüyorsa ciddi ilerleme sağlanmış demektir. Zaten iki ülkede kamuoyunun yüzde 70-80’i Gül’ün ziyaretini destekledi. Gerçi iki tarafta da değişime karşı çıkan bazı eski kafalılar da var.Dışarıdan bakanlara şaşırtıcı gelebilir ama böyle bir önkoşulumuz yok. Bence bu Türk tarafının kafasında yarattığı bir tabu. İlişkiler normalleşince o konuyu da konuşacağız. Çünkü, ne şimdi ne de gelecekte hiçbir Ermeni yönetimi soykırımı reddetmez.Ermenistan’ın Türkiye’den toprak talebinin olduğunu hiç duydunuz mu?New York’ta Türk, Ermeni ve Azeri dışişleri bakanlarının üçlü görüşmesinden söz ediliyor?Ben üçlü görüşmeye karşı değilim. Türkiye Karabağ sorununun çözümünde yardımcı olabilir. Ama her şey Minsk Grubu çatısı altında olmalı.Bu değerlendirmelerin neye dayandığını anlamıyorum. Sınır açılınca Rusya da demiryolunu kullanmaya başlayacak. Türk-Ermeni ilişkilerinin gelişmesi bölge istikrarına, güvenliğine katkıda bulunur. Hatta Türk gazeteleri sınırın açılması halinde ticaret hacminin bir milyar doları bulabileceğini yazıyor.Barış görüşmelerinde çok ciddi ilerleme sağladık. Sadece siyasi irade gerekiyor. Azerbaycan lideri Aliyev’in son açıklamasında ilk kez güç kullanmaktan söz etmemesi çok olumlu. Ama Azeri kamuoyunun yüzde 35’inin Karabağ için savaştan yana olması da bir o kadar ürkütücü.Bu arada, kâğıt üzerinde Azerbaycan’la hâlâ savaş halinde olan Ermenistan’ın askeri doktrininde “dış tehdit”ler arasında Türkiye de yer alıyor. Ermenistan Savunma Bakanı Seyran Oganyan, yabancı gazetecilerle görüşmesinde Azerbaycan’ı sürekli silahlanmakla suçladı.Oganyan, Milliyet’in sorusu üzerine, askeri doktrinde Ermenistan’a yönelik tehdit oluşturan ülkeler arasında Türkiye’nin de bulunduğunu söyledi. Oganyan, ”Ancak Türk Cumhurbaşkanı Gül’ün Erivan’a gelmesi ilişkilerimizin normalleşmesinin yolunu açtı. Yani Türkiye’nin bizim için tehdit oluşturması değişebilecek bir durum” dedi.Ermeni Bakan, NATO’ya üye olmayı düşünmediklerini, Rus askerlerinin ülkedeki varlığını düzenleyen anlaşmada süre sınırlamasının bulunmadığını söyledi.