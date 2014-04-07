T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Soykırımın 20’inci yılı

Ruanda’nın başkenti Kigali’de 20 yıl önceki soykırımda ölenler anılıyor. Fransız yetkililer, Ruanda’nın ülkeyi soykırımdan doğrudan sorumlu tutması nedeniyle törenlere katılmıyor.

07 Nisan 2014 15:51


Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame, 100 gün yanması planlanan bir meşaleyi yakarak anma törenini başlattı.

1994 yılında Hutu milisleri tarafından, 100 gün içinde yaklaşık 800 bin Tutsi ve ılımlı Hutu öldürülmüştü.

Ülkede BM birliklerinin varlığına karşın uluslararası toplum, Katolik Kilisesi ve BM katliamı zamanında önlememekle suçlanıyor.

Soykırım ancak Kagame liderliğindeki milislerin radikalleri uzaklaştırmasıyla durdurulmuştu.

Fransa-Ruanda gerginliği

Anma törenleri Ruanda ve Fransa arasındaki gerginliğin gölgesinde başladı. Fransa hükümeti cumartesi günü, Adalet Bakanı Christiane Taubira'nın planlananın aksine anma törenlerine katılmayacağını açıklamıştı. Bu karar Kagame'nin Fransa'yı doğrudan soykırımın “siyasi hazırlığından“ sorumlu olmakla itham etmesinin ardından geldi.

Bakanın yerine Fransa Büyükelçisi Michel Felsch'in törenlere katılması bekleniyordu ancak onun da pazar günü geç saatlerde Ruanda'da 'istenmeyen kişi' ilan edildiğini öğrenmesi üzerine, törenlere katılmaktan vazgeçtiği açıklandı.

BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon da törene katılmıyor. Ban, yaptığı açıklamada uluslararası topluma Ruanda'daki hataların öğrenilmesi çağrısında bulundu.

Ban, 20 yıl önce Ruanda'daki durumla bugün Orta Afrika Cumhuriyeti ile Suriye'deki durum arasındaki paralelliklere dikkat çekti.

ABD Başkanı Barack Obama da Ruanda soykırımını insanlığa karşı sistematik ve kasıtlı bir imha çabası olarak niteledi.

Obama, yayınladığı mesajda, eski yaraların iyileşmesi, ekonomik büyüme, insanları yoksulluktan kurtarmak amacıyla önemli bir süreci başlatarak katkılar sunan Ruandalıların azmini saygıyla karşıladıklarını kaydetti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

RuandaKigaliDevlet Başkanı Paul KagameHutuTutsiKatolik KilisesiKagameFransaAdalet Bakanı Christiane TaubiraKagame FransaFransa Büyükelçisi Michel FelschGenel Sekreteri Ban MoonOrta Afrika CumhuriyetiSuriyeBaşkanı Barack

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24