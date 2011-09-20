Soykırımı anlatan film 'Oscar'a aday

T24 - Bosna-Hersek Film Çalışanları Birliği, Srebrenitsa soykırımını beyaz perdeye taşıyan “Belvedere” filmini Oscar'a aday gösterme kararı aldı.

Oscar ödüllü Bosna-Hersekli yönetmen Danis Tanoviç, Necat Begoviç ile Srcan Vuletiç gibi yönetmenlerin de içinde bulunduğu Bosna-Hersek Film Çalışanları Birliğince kurulan komisyon, önümüzdeki yıl “Oscar”da ülkeyi temsil edecek filmi belirlemek için çalışma yaptı.

Komisyon, incelediği filmler arasında Avrupa'nın İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra yaşadığı en büyük trajedi olan Srebrenitsa soykırımını ve bu trajedinin ardından yakınlarını kaybedenlerin hayatlarının anlatıldığı, yönetmen Ahmed İmamoviç'in “Belvedere” filminin ülkeyi Oscar'da temsil etmesini kararlaştırdı.

Bir zamanlar evlatları ve kocalarıyla yaşadıkları mutlu hayatları ansızın yok edilen ve hayatta yapayalnız kalan Srebrenitsalı annelerin adalet için ve ayakta kalmak için verdikleri mücadele, Boşnak yönetmen Ahmed İmamoviç tarafından geçen yıl “Belvedere” filmi ile beyaz perdeye taşınmıştı. Geçen yıl aralık ayına Bosna-Hersek'te izleyiciyle buluşan film, seyircinin yoğun ilgisini çekmişti. “Öldürülenlerden daha ölü olanların hikayesi” olan ve izleyenleri etkileyen, bir o kadar da düşündüren filmde, Srebrenitsa'da Çetnikler tarafından katledilenlerin eşleri ve çocuklarının 15 yıldır dinmeyen acı hikayeleri anlatılıyor.

“Siyah-beyaz” ve “renkli” görüntülerle işlenen film, refah ve bolluk içindeki dünya ile yokluk içinde, yakınlarının kemiklerini arayan çoğu kadın, yalnız ve acılı hayatların yaşam mücadelesi filmde gözler önüne sergiliyor. Adını, katliamdan kurtulanlar için oluşturulan Gorajde kenti yakınlarındaki “Belvedere” mülteci kampından alan filmde, günlerini toplu mezarlarda geçiren, kurbanların yerini öğrenmek için çaresiz şekilde “katillere” para teklif eden Boşnak kadınların mücadelesi işleniyor.





