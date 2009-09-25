'Soykırım'a dava

Bir Türk araştırmacının makalesi, Ermenistan'da ilk soykırım davası girişimine neden oldu.

Bir Ermeni araştırma merkezi, Erivan merkezli Kafkas Enstitüsü'ne TESEV araştırmacısı Aybars Görgülü'nün makalesinin basılması nedeniyle dava açma girişimde bulundu.

Girişimin gerekçesi, Görgülü'nün, makalesinde 'soykırım' kelimesini tırnak içinde kullanması.

Şikayetçi 'Ermeni Ararat Bilimsel Stratejik Araştırmalar Merkezi', 'soykırım' kelimesinin tırnak içinde kullanılarak soykırımın reddedildiğini iddia ediyor.

Kuruluş, mahkemeden, soykırımın reddedilmesine karşı çıkmasını, Ermenistan'da 'soykırım' kelimesinin bundan böyle tırnak içinde kullanılmasının yasaklanmasını ve kitabın eski baskılarının dağıtımının durdurulmasını istedi.

Ancak mahkeme davayı, şimdilik teknik eksiklikler nedeniyle kabul etmiş değil.

Makaleyi yayımlayan Kafkas Enstitüsü Müdürü Aleksandr İskenderyan ise, 'Doğrusunu söylemek gerekirse hangi ceza yasasına dayanarak bu davayı açacaklarını pek anlamadım. Çünkü Ermenistan'da soykırımı reddedenlere yasal yaptırım uygulanmasını öngören bir madde yok. Kaldı ki, soykırımı reddeden de yok' dedi.

İskenderyan, Görgülü'nün liberal eğilimli bir Türk tarihçisi olarak tanındığını da belirtti.

TESEV'in Dış Politika Programı'na 2006 yılı sonunda katılan Görgülü, değerlendirmesinin Türkçe metninde soykırım kelimesini çoğunlukla tırnak içinde kullanıyor.