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Politika

'Soykırım'a 4 oy da Türklerden

İsveç'in 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanımasının ardından gözler parlamentodaki Türk kökenli milletvekillerine çevrildi.

13 Mart 2010 02:00

T24 - İsveç Parlamentosu'nda geçtiğimiz günlerde gerçekleşen ve 130 "hayır" oyuna karşılık 131 "evet" oyuyla 1915 olaylarının "Ermeni Soykırımı" olarak tanınması kararının ardından gözler 3'ü "evet" oyu kullanan ve 1'i "çekimser" kalan 4 Türk vekile çevrildi.

İsveç Parlamentosu'ndaki 4 Türkiye kökenli milletvekilinden 3'ü kabul oyu verirken Çevre Partisi'nden milletvekili olan Mehmet Kaplan ise tepki amacıyla oylamaya katılmadığını söyledi.
Sosyal Demokrat Parti'nin Genel Sekreteri İbrahim Baylan ile aynı partiden Yılmaz Kerimo ve Halk Parti'den Vanlı Gülan Avcı "soykırım tasarısı"na "evet" dedi. Çevre Partisi'nden çekimser kalan Kaplan, Süryani kökenli Yılmaz Kerimo ve İbrahim Baylan ile Kürt kökenli Gülan Avcı'nın önergeyi desteklediğini ve tanınması yönünde oy kullandığını kaydetti. Kendisinin ise karşı çıktığını belirten Kaplan, sonucun "içini acıttığını" söyledi.

'Gösterilen tepkiler doğru'

Sabah gazetesine konuşan Gaziantep doğumlu Mehmet Kaplan, İsveç Parlamentosu'nda yaşananları anlattı:

"İsveç Parlamentosu'nda Türkiye kökenli 4 milletvekiliyiz. Türkiye kökenli milletvekillerine bu şekilde tepki gösterilmesi doğru. Tasarıya başından beri karşı çıktım. Genel kuruldaki konuşmada da tepkimi dile getirdim. Çok üzgünüm."

İsveç Meclisi 'soykırım' dedi

Tasarıyı kesinlikle desteklemediğini vurgulayan Kaplan, "Kerimo, Baylan ve Avcı ise önergenin tanınmasını istediler. Sağ bloktan sol bloka geçenler oldu. Muhalefet blok halinde hareket ediyor. Ret oyu kullanmak isterdim ama blok kararı olduğu için oylamaya katılmadım" diye konuştu.

1 oy farkla Parlamento 'soykırım' dedi

Geçtiğimiz günlerde İsveç Parlamentosu'nda oylanan 1915 olaylarının "soykırım" olarak tanımlanması, 1 oy farkla kabul edilmişti.

Karar, Türkiye'de büyük tepkiyle karşılanırken Başbakanlak'tan yapılan açıklamayla "şiddetle kınanmış", Stockholm Büyükelçisi Zergün Korütürk istişare için Ankara'ya çağrılmıştı.

Korutürk Türkiye'ye indikten sonra yaptığı açıklamada kararı eleştirerek "mesnetsiz" olarak nitelendirmişti.

'Soykırım kararı alan ülkelere tepkimiz sert olacak'

'Tepkimiz sert olacak'

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu da kararın alınmasından 1 gün sonra İsveç Dışişleri Bakanı Carl Bildt'le görümüş, sonrasında yaptığı açıklamada "Alınan benzer kararlara tepkimiz sert olacak" demişti.

Ermeni basını: Sırada İngiltere var

Kararsa Ermenistan cephesinde büyük bir sevinç yaratırken, halk arasında da olumlu tepkilerle kaşılanmıştı.

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