‘Soykırım yok’ diyen Lewy’nin 'onur davası'

Ermeni soykırımını reddettiği için ırkçılık karşıtı bir kuruluş tarafından Türkiye’den para almakla suçlanan 85 yaşındaki ABD’li bilim adamı Lewy, 8 milyon dolarlık tazminat davası açtı



ABD’li bilim adamı Guenter Lewy (85), Ermeni soykırım iddialarını reddettiği kitabı için Türkiye’den para aldığı suçlamasında bulunan Amerikalı tanınmış insan hakları savunucusu örgüt aleyhine 8 milyon dolarlık tazminat davası açtı.



Siyahların eşitlik hareketinin önderlerinden olan, Alabama merkezli sivil toplum örgütü “Southern Poverty Law Center” (SPLC), Ku Klux Klan ile mücadelede de etkin rol oynadı. SPLC yayın organı Intelligence Report’un 2008 sayısında yayımlanan, ‘İnkâr Devleti’ başlıklı makalede ve “Tarih Hakkında Yalan Söylemek” başlıklı başyazıda Türkiye’nin Ermeni soykırım iddialarına karşı yürüttüğü kampanyalar eleştirildi.



Ayrıca, Ermeni tezlerine aykırı görüş ifade eden Amerikalı akademisyenler de ağır bir biçimde hedef alındı.



David Holthouse’ın makalesinde, “Osmanlı Türkiyesi’nde Ermeni Katliamları: Tartışmalı bir Soykırım” kitabının yazarı olan Massachusetts Üniversitesi öğretim görevlisi Prof Lewy için, şu iddialarda bulunuldu:



‘Türkiye finanse ediyor’



“Türk hükümeti tarafından her yıl yüz binlerce dolarla finanse edilen ve Ermeni soykırımının inkârını destekleyen Amerikalı bilim adamları, kanaat önderleri ve web sitesi yöneticilerinin en aktif üyelerinden biri.”



Lewy, hakkında ‘karalama’ yapıldığı gerekçesiyle derginin sahibi olan SPLC aleyhine Washington DC mahkemelerinde 8 milyon dolarlık bir tazminat davası açtı. Lewy’nin avukatlığını, Türklere karşı yürütülen kampanyalara karşılık vermek için kurulan Turkish Legal Defence Fund’ın (Türk Yasal Savunma Fonu) iki Amerikalı avukatı üstlendi.



Hitler’den kaçtı



Lewy’nin avukatı David Saltzman, “Bu dava, Ermenilerin en önemli korkutma metodunu ellerinden alacak. ‘Ermeni iddialarını inkâr eden herkes Türk hükümetinden para alıyor’ şeklindeki suçlamanın yalan olduğu ortaya çıkacak” dedi.



Saltzman, “SPLC, hepimizin saygısını kazanmıştı. Bu yaptıkları bizi çok şaşırtıyor. Onlar, 40 yıllık geçmişlerinde ilk kez bu tür iftiralara başvurdu” diye konuştu.



Musevi asıllı Lewy 1923’te Almanya’da doğdu. Hitler’in organize ettiği Kristalnacht’da dövüldü. Amerika’ya kaçtı.



Lewy, Nazi dönemindeki Çingeneler, yerli Amerikalılar ve Osmanlı Ermenileri üzerine çalışmalarıyla tanınıyor.



2005 yılında yayımlanan kitabında Ermenilerin ‘soykırım’ iddialarının doğru olmadığını yazdı.





