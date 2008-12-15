T24 LogoT24 Logo
Politika

‘Soykırım yok’ diyen Lewy’nin 'onur davası'

Ermeni soykırımını reddettiği için Türkiye’den para almakla suçlanan ABD’li bilim adamı Lewy, tazminat davası açtı.

15 Aralık 2008 02:00

Ermeni soykırımını reddettiği için ırkçılık karşıtı bir kuruluş tarafından Türkiye’den para almakla suçlanan 85 yaşındaki ABD’li bilim adamı Lewy, 8 milyon dolarlık tazminat davası açtı

ABD’li bilim adamı Guenter Lewy (85), Ermeni soykırım iddialarını reddettiği kitabı için Türkiye’den para aldığı suçlamasında bulunan Amerikalı tanınmış insan hakları savunucusu örgüt aleyhine 8 milyon dolarlık tazminat davası açtı.

Siyahların eşitlik hareketinin önderlerinden olan, Alabama merkezli sivil toplum örgütü “Southern Poverty Law Center” (SPLC), Ku Klux Klan ile mücadelede de etkin rol oynadı. SPLC yayın organı Intelligence Report’un 2008 sayısında yayımlanan, ‘İnkâr Devleti’ başlıklı makalede ve “Tarih Hakkında Yalan Söylemek” başlıklı başyazıda Türkiye’nin Ermeni soykırım iddialarına karşı yürüttüğü kampanyalar eleştirildi.

Ayrıca, Ermeni tezlerine aykırı görüş ifade eden Amerikalı akademisyenler de ağır bir biçimde hedef alındı.

David Holthouse’ın makalesinde, “Osmanlı Türkiyesi’nde Ermeni Katliamları: Tartışmalı bir Soykırım” kitabının yazarı olan Massachusetts Üniversitesi öğretim görevlisi Prof Lewy için, şu iddialarda bulunuldu:

‘Türkiye finanse ediyor’

“Türk hükümeti tarafından her yıl yüz binlerce dolarla finanse edilen ve Ermeni soykırımının inkârını destekleyen Amerikalı bilim adamları, kanaat önderleri ve web sitesi yöneticilerinin en aktif üyelerinden biri.”

Lewy, hakkında ‘karalama’ yapıldığı gerekçesiyle derginin sahibi olan SPLC aleyhine Washington DC mahkemelerinde 8 milyon dolarlık bir tazminat davası açtı. Lewy’nin avukatlığını, Türklere karşı yürütülen kampanyalara karşılık vermek için kurulan Turkish Legal Defence Fund’ın (Türk Yasal Savunma Fonu) iki Amerikalı avukatı üstlendi.

Hitler’den kaçtı

Lewy’nin avukatı David Saltzman, “Bu dava, Ermenilerin en önemli korkutma metodunu ellerinden alacak. ‘Ermeni iddialarını inkâr eden herkes Türk hükümetinden para alıyor’ şeklindeki suçlamanın yalan olduğu ortaya çıkacak” dedi.

Saltzman, “SPLC, hepimizin saygısını kazanmıştı. Bu yaptıkları bizi çok şaşırtıyor. Onlar, 40 yıllık geçmişlerinde ilk kez bu tür iftiralara başvurdu” diye konuştu.

Musevi asıllı Lewy 1923’te Almanya’da doğdu. Hitler’in organize ettiği Kristalnacht’da dövüldü. Amerika’ya kaçtı.

Lewy, Nazi dönemindeki Çingeneler, yerli Amerikalılar ve Osmanlı Ermenileri üzerine çalışmalarıyla tanınıyor.

2005 yılında yayımlanan kitabında Ermenilerin ‘soykırım’ iddialarının doğru olmadığını yazdı.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24