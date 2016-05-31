T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Soykırım tasarısına Almanya'da eleştiri

Alman hükümetinin eski insan hakları sorumlusu Markus Löning, Alman Federal Meclisi'nde görüşülecek karar tasarısını eleştirdi ve "Daha acil sorunlara yoğunlaşmalıyız" dedi.

31 Mayıs 2016 19:24


Alman Federal Meclisi'nde görüşülmesi planlanan soykırım tasarısını eleştiren Alman hükümetinin eski insan hakları sorumlusu Markus Löning, Tagespiegel gazetesine verdiği demeçte "Acil sorunlara yoğunlaşmamız ve Türkiye ile ilişkilerimizi kötüleştirmememiz gerekiyor" diye konuştu.

Löning, 1915 yılında dönemin Osmanlı topraklarında Ermenilere soykırım uygulandığı savunulan karar tasarısını içerik olarak da tartışmalı bulduğunu ifade etti. Türkiye'nin hem mülteci krizinde hem de Suriye çatışmasının çözümünde vazgeçilmez bir ortak olduğunu kaydeden Löning, karar tasarısının bu önemli siyasi sorunların çözümüne yardımcı olmayacağını ifade etti.

Alman milletvekillerine mektup

Neue Osnabrücker Zeitung'da yer alan bir haberde de Tehdit Altındaki Toplumlar (GfbV) adlı bir örgütün Alman Federal Meclisi'nden Hristiyan inancındaki azınlıklarla da ilgilenmesini ve kurbanlardan sonra gelen nesillerin Türkiye ile uzlaşması için çaba göstermesini talep ettiği aktarıldı.

GgbV Genel Sekreteri Tilman Zülch milletvekillerine hitaben yazdığı mektupta, 1915'te Ermenilerin öldürülmesi ile ilgili mecliste görüşülecek karar tasarısının "tam" olmadığını, tasarının Trakya Rumları, Pontus Rumları ve Ege Rumlarını da kapsaması gerektiğini savundu.

Metinde "tehcir" ifadesinin kullanılmasını da eleştiren Zülch, "bunun 1915 ve 1916 tarihlerinde yaşanan ölüm yürüyüşleri ve sürgünlerle aynı anlama gelmediğini" savundu. Zülch, Türkiye'nin "varlığı inkar edilen gizli Hristiyanların yeniden tanımasını" talep etti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

AlmanMarkus Löning Alman Federal MeclisiAlman Federal MeclisiMarkus Löning TagespiegelTürkiyeOsmanlıErmenilereSuriyeLöningOsnabrücker ZeitungTehdit Altındaki ToplumlarAlman Federal Meclisi HristiyanGenel Sekreteri Tilman

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24