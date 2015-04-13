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Dünya

Soykırım tartışmalarına Almanya yorumu: Bu konuyu uzmanlar ve tarihçiler değerlendirmeli

Hükümet Sözcüsü Christiane Wirtz, hangi değerlendirmenin doğru olduğu konusunda da hakemlik yapmayacağını belirtti

13 Nisan 2015 22:36

Berlin'deki Federal Basın Merkezi'nde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Alman Hükümeti Sözcüsü Vekili Christiane Wirtz, Ermeni katliamına ilişkin bir soru üzerine, "Alman hükümeti bu konuya karışmıyor. Bu konunun uzmanlar ve tarihçiler tarafından değerlendirilmesi lazım ve değerlendiriliyor. İlgili devletler tarafından zaten değerlendiriliyor" dedi. Wirtz, daha sonrasında da hangi değerlendirmenin doğru olup olmadığıyla ilgili hakemlik yapmayacağını belirtti.

Almanya Dışişleri Bakanı Martin Schaefer de Türklerin ve Ermenilerin bu sorunu birlikte çözmesi gerektiğini belirterek iki ülkenin de bu konuda çok farklı düşündüğünü söyledi.

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Christiane Wirtzermeni soykırımı

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