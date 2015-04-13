Soykırım tartışmalarına Almanya yorumu: Bu konuyu uzmanlar ve tarihçiler değerlendirmeli

Berlin'deki Federal Basın Merkezi'nde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Alman Hükümeti Sözcüsü Vekili Christiane Wirtz, Ermeni katliamına ilişkin bir soru üzerine, "Alman hükümeti bu konuya karışmıyor. Bu konunun uzmanlar ve tarihçiler tarafından değerlendirilmesi lazım ve değerlendiriliyor. İlgili devletler tarafından zaten değerlendiriliyor" dedi. Wirtz, daha sonrasında da hangi değerlendirmenin doğru olup olmadığıyla ilgili hakemlik yapmayacağını belirtti.

Almanya Dışişleri Bakanı Martin Schaefer de Türklerin ve Ermenilerin bu sorunu birlikte çözmesi gerektiğini belirterek iki ülkenin de bu konuda çok farklı düşündüğünü söyledi.