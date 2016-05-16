Soykırım önergesi Steinmeier'i endişelendirdi



Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier, 1915 yılında Osmanlı topraklarında Ermenilerin toplu şekilde öldürülmelerini soykırım olarak tanımlayan önergeye ilişkin Tagesspiegel gazetesine açıklamalarda bulundu.

Bakan, "Umarım, bu önerge yüzünden Türk-Alman ilişkileri zarar görmez ve birlikte iyi bir şekilde çalışabiliriz" dedi. Bakan, önemli olanın Ermenilerle Türklerin geçmişte yaşananlarla ilgili müşterek bir çalışma yapabilmeleri için yakınlaşmasını sağlamak olduğunu belirtti. Steinmeier, her iki tarafında hassasiyeti nedeniyle bunun çok da kolay olmadığını söyledi.

Almanya Dışişleri Bakanı, sözlerini "Bu oldukça hassas sürece dışarıdan etki ederek süreci tehlikeye sokmanın akıllıca olduğunu düşünmüyorum. Korkarım ki sadece soykırım kararıyla tarafların yakınlaşması sağlanmaz" dedi. Bakan Steinmeier, yaklaşık bir yıl önce de 1915 olaylarının soykırım olarak tanımlanmasına ilişkin endişelerini dile getirmişti.

Oylama 2 Haziran'da

Almanya Federal Meclisi 2 Haziran'da 1915 olaylarının soykırım olarak kabul edilmesine ilişkin önergeyi oylayacak. Bakan Steinmeier, kendisinin önergeye onay verip vermeyeceğine ilişkin olarak ise Sosyal Demokrat Partisi (SPD) grubunun gizli oylama yapacağını belirtti.

Ermeni tarihçilere göre, 1915 yılında İttihat ve Terakki Cemiyeti tarafından alınan tehcir kararı sonrası yaşanan katliamlarda yaklaşık 1,5 milyon Ermeni hayatını kaybetti. Yaşananların ortak bir tarih komisyonu tarafından değerlendirilmesi gerektiğini savunan Türkiye'nin resmi görüşü ise katliamların soykırım olmadığı ve hayatını kaybedenlerin sayısının da göreli olarak daha düşük olduğu yönünde.

Soykırım kelimesinin yasalaştırılması ve unsurlarının belirlenmesi ilk olarak 9 Aralık 1948 Tarihli Birleşmiş Milletler Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi ile oldu. Buna göre, ulusal, etnik, ırksal veya dinsel bir grubu, kısmen veya tamamen ortadan kaldırmak amacıyla işlenen grup üyelerinin öldürülmesi, grup üyelerine ciddi fiziksel ve ruhsal zararlar verilmesi, planlı ve kasti olarak onları yok etmek için yaşam ortamına ve yaşam şartlarına müdahale edilmesi, grup üyelerinin doğurganlıklarına zarar vermek, grup üyelerinin çocuklarını zorla başka bir gruba vermek fiilleri soykırım suçu olarak tanımlanıyor.