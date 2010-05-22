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'Soykırım olsaydı ben burda olamazdım'

Ermeni asıllı tarihçi Levon Panos Dabağyan, ''Tarihi Belgeler Işığında Ermeni Meselesi'' konferansında, ''Türkler soykırım yapsaydı ben şu anda burada olmazd&#

22 Mayıs 2010 03:00

T24- Ermeni asıllı tarihçi Levon Panos Dabağyan, Yalova Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği tarafından düzenlenen ''Tarihi Belgeler Işığında Ermeni Meselesi'' konferansında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin bir soykırım yapmadığını, yaşananların asılsız emperyal güçlerin iddiaları olduğunu söyledi.


''Kendisinin de Türk olduğunu'', Anadolu'da doğduğunu ve bu topraklarda büyüdüğünü anlatan Dabağyan, şöyle konuştu:


''Türkler soykırım yapsaydı ben şu anda burada olmazdım. Biz bu vatan için ciğeri yananlardanız. Böyle bir soykırımın Türk topraklarında yapıldığı iddiası varsa sorun da Türkiye'de çözülmeli. Ermenistan bu olaya niye dahil ediliyor anlamıyorum... 77 yaşındayım ve 50 yılımı bu ülke için harcadım. Bir daha olsa yine bu ülke için harcamak isterim. 'Ermeni' kelimesi Türkiye'de maşa olarak kullanılacak bir kelime değildir. Bizi birbirimizden ayırmak istiyorlar. İç içe haldeyken nasıl bu hale geldik, bunu düşünmeliyiz. Amerika'ya gidip akıl danışanlar var. Bu ülke de 'Biz hiçbir kabahat işlemedik' diyor. Parlamentomuzda Ermeni birisi olmazsa sorunları çözemeyiz.''


Yalova Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği Başkanı Şemsettin Gürtekin, konferansın ardından Dabağyan'a teşekkür plaketi verdi.

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