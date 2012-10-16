Sırp Kasabı Karadziç: Yaptıklarım için ödüllendirilmem gerek!..

Sırp Kasabı lakabıyla bilinen Radovan Karadziç 7 bin Bosnalı Müslümanı öldürmekle yargılandığı Lahey'deki uluslararası mahkemede, "Yaptıklarım için ödüllendirilmem gerek" sözleriyle kendisini savundu.

Soykırım suçlaması 1995 yılında Srebrenitza'da 7 binden fazla Bosnalı Müslümanın öldürülmesiyle ilgili olarak sorular yöneltildi. Savunmasında kendisini "yumuşak" ve "hoşgörülü" olarak tanımlayan Radovan Karadziç, "Ben, başkalarını anlama kapasitesi oldukça yüksek, hoşgörülü ve yumuşak bir insanım" dedi.

O dönemde halkın acılarını dindirdiğini savunan Karadziç, sakin bir sesle savaşta ölenlerin sayısının medyada verilenin dörtte biri olduğunu, zafere yakın olduğu zamanlarda Bosna Sırp ordusunu kendisinin pek çok kere durdurduğunu belirtti.

Bosnalı Sırp lider bu dönemde barış anlaşmasına varmaya çalıştığını, insani önlemler aldığını ve uluslararası hukuka saygılı davrandığını da sözlerine ekledi. Karadziç'in ilk tanığı olarak Rus Albay Andrey Demurenko'yu çağırması bekleniyor.

Demurenko 1995 yılında Saraybosna'daki BM Barış Gücü'nün komutanıydı.

Otobüste yakalandı

67 yaşındaki Karadziç, 13 yıllık firarın ardından 2008 yılında Belgrad'da bir otobüste yakalanmıştı.

Karadziç'e 1995'te iki soykırım suçlaması yöneltilmiş ve 1992-1995 yılları arasında 100 binden fazla kişinin ölümüne neden olan savaşta Bosnalı Müslümanlar, Hırvatlar ve Sırp olmayan sivillere karşı çeşitli suçlar işlediği belirtilmişti.

Ancak bu soykırım suçlamalarından biri, Sırp kökenli olmayan yüzbinlerce kişiyi zorla evlerinden sürdüğü iddiası Haziran ayında düştü.

Karadziç'in halen yargılandığı suçlamalara Saraybosna kentinin kuşatma altında tutulduğu 44 ay boyunca 12 bin sivilin öldüğü topçu ve keskin nişancı saldırıları da dahil.

Karadziç'in ayrıca 1995 yılının Ağustos ayında Saraybosna'nın topçu ateşine tutulması hakkında sorgulanması bekleniyor.

Eski Bosnalı Sırp komutan Ratko Mladiç de Lahey'de mahkemede.