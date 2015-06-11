‘Soykırım’ krizinden sonra Putinle ilk görüşme

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında 24 Nisan tarihinde patlak veren “soykırım” krizinden sonraki ilk temas 13 Haziran'da Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenecek “2015 Avrupa Oyunları” açılışında gerçekleşecek.

Nerdun Hacıoğlu'nun Hürriyet'te yer alan haberine göre, Putin’in planlanan Azerbaycan ziyareti hakkında bilgi veren basın danışmanı Dmitriy Peskov, Nisan ayında yaşanan gerginliğe değinmeden, “Rusya ile Türkiye liderlerinin Bakü’de çok önemli görüşmeler yapması bekleniyor. Türkiye Rusya’nın çok önemli bir ortağı. Temaslar sırasında Suriye krizinden ikili ticaret ve ekonomik ilişkilere kadar birçok konu masaya yatırılarak ele alınacak. Ülkelerimiz arasında dev enerji projeleri bulunduğunu da hatırlatmak isterim” dedi.



Ermenistan’ın başkenti Erivan’da 1915 Olayları’nın 100’üncü yıldönünümü dolayısıyla düzenlenen etkinliklere katılan ve ‘soykırım’ tabirini kullanan Putin, Türkiye'nin sert tepkisine neden olmuştu.