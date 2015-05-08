Erdoğan: Putin ile telefonda görüştüm, kırıldığımı söyledim

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladmir Putin'e, 1915 katliamıyla ilgili olarak aldıkları "soykırım" kararı ve sergiledikleri tutum nedeniyle tepkisini ilettiğini belirtti. Erdoğan, "Putin ile telefonda konuştum. Kırıldığımı söyledim. İlişkilerimize zarar verdiğini ve yeninden gözden geçirebileceğimizi söyledim" dedi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sofrası'nda 19 tarihçi ve akademisyeni ağırladı.

Rusya'nın bu tutumu ve Putin'in 24 Nisan'da Erivan'daki anma törenine katılması nedeniyle, kendisinin davet edilmesine rağmen 9 Mayıs'ta Rusya'da yapılacak törenlere katılmayacağını ifade eden Erdoğan misafirlerine, ''Moskova'daki törenlere biz büyükelçi ya da maslahatgüzar düzeyinde katılacağız'' dedi.

‘Atlama tahtası olarak kullanalım’

Yaklaşık 3,5 saat süren toplantıda tarihçilere çağrıda bulunan Erdoğan, ''100. yıllar peş peşe geliyor. Önümüze Kut'ül Amare zaferinin 100. yıldönümü var. Medine Müdafaasına, barış anlaşmalarına kadar birçok yıldönümü geliyor. Bu 100. yılları atlama tahtası olarak kullanalım, topluma tarih bilinci kazandıralım'' diye konuştu.

‘Putin'e de diğer liderlere de...’

Ermeni iddialarına karşı Türkiye'nin tavrını netleştirmesi gerektiğini de vurgulayan Erdoğan şöyle konuştu:

''Ben tavrımı net ortaya koydum. Putin'e de diğer liderlere de 'Burada kompleksimiz yok. Bu noktada askeri arşivi de açmaya hazırız. Sakınacak bir şeyimiz yok' dedik''