Soykırım davası tekrar açıldı

Eski Yugoslavya'da işlenen suçlar için Lahey'de görev yapan Uluslarası Savaş Suçları Mahkemesi'nin Temyiz Dairesi, Bosnalı Sırpların eski lideri Radovan Karadzic'in soykırım suçlamasıyla daha önceden verilen beraat kararını bozdu.

Temyiz Dairesi hakimi Theodor Meron'un yaptığı açıklamalara göre, Karaciç söz konusu suçlamadan yeniden sorumlu tutulacak ve bu doğrultuda Karaciç'in dava dosyası tekrar mahkemeye taşınacak.

Deutsche Welle'de konuya ilişkin çıkan haber şöyle:

Temyiz Dairesi hakimi Theodor Meron, Karadzic'in söz konusu suçlamadan yeniden sorumlu tutulmasına karar verildiğini açıkladı. Bu karar doğrultusunda Karaciç'in yeniden yargılanması gerekecek.

Uluslararası Savaş Suçları Mahkemesi, Bosna Savaşı sırasında 1992 yılında Srebrenitsa dışındaki bazı bölgelerde de Bosnalılara soykırım uyguladığına dair hakkında yeterli delil bulunmadığı gerekçesiyle Karaciç'in geçen yıl beraatine karar vermişti.

Ancak dokuz ayrı suçlama ile 1992 – 1995 yılları arasında savaş suçu ve insanlığa karşı suç işlediği gerekçesiyle yargılanmasına devam edilen Karaciç, Srebrenitsa'daki katliamdan sorumlu tutulan başlıca sanıklardan biri.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da 2008 yılında yakalanan Karaciç'in yargılanmasına 2009'dan beri devam ediliyor.