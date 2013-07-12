T24 LogoT24 Logo
Dünya

Soykırım davası tekrar açıldı

Bosnalı Sırpların eski lideri Radovan Karadzic hakkında verilen beraat kararı, Uluslarası Savaş Suçları Mahkemesi tarafından bozuldu

12 Temmuz 2013 03:58

Eski Yugoslavya'da işlenen suçlar için Lahey'de görev yapan Uluslarası Savaş Suçları Mahkemesi'nin Temyiz Dairesi, Bosnalı Sırpların eski lideri Radovan Karadzic'in soykırım suçlamasıyla daha önceden verilen beraat kararını bozdu.

Temyiz Dairesi hakimi Theodor Meron'un yaptığı açıklamalara göre, Karaciç söz konusu suçlamadan yeniden sorumlu tutulacak ve bu doğrultuda Karaciç'in dava dosyası tekrar mahkemeye taşınacak.

Deutsche Welle'de konuya ilişkin çıkan haber şöyle:

Temyiz Dairesi hakimi Theodor Meron, Karadzic'in söz konusu suçlamadan yeniden sorumlu tutulmasına karar verildiğini açıkladı. Bu karar doğrultusunda Karaciç'in yeniden yargılanması gerekecek.

Uluslararası Savaş Suçları Mahkemesi, Bosna Savaşı sırasında 1992 yılında Srebrenitsa dışındaki bazı bölgelerde de Bosnalılara soykırım uyguladığına dair hakkında yeterli delil bulunmadığı gerekçesiyle Karaciç'in geçen yıl beraatine karar vermişti.

Ancak dokuz ayrı suçlama ile 1992 – 1995 yılları arasında savaş suçu ve insanlığa karşı suç işlediği gerekçesiyle yargılanmasına devam edilen Karaciç, Srebrenitsa'daki katliamdan sorumlu tutulan başlıca sanıklardan biri.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da 2008 yılında yakalanan Karaciç'in yargılanmasına 2009'dan beri devam ediliyor.

ETİKETLER

Radovan Karadzicsoykırımbosna savaşıyugoslavyauluslarası savaş suçları mahkemesidava

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

İran'ın Ankara Büyükelçiliği: Erdoğan Ruhani'ye, "Şehit Süleymani'nin yokluğu derinden üzüyor"...

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: 2024 yılında 220 bin avukat olacak,...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24