Soykırım ateşini bile söndürdüler

Ermenilerden özür dilemeliyiz



Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Ermenistan ziyareti konusunda, "Bizim sahamızda bir top vardı. Top bizim sahamızda kalmamalıydı" dedi.Gül, Ermenistan’a gerçekleştirdiği ziyaretin ardından Türkiye’ye dönerken kendisine eşlik eden gazetecilerle özel "ANA" uçağında sohbet etti.Ziyaretten ve Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan’ın kendisine gösterdiği yakın ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren Cumhurbaşkanı Gül, Sarkisyan’ın aylar önce kendisine maçı birlikte izleme daveti yaptığını anımsattı. Cumhurbaşkanı Gül, "Bizim sahamızda bir top vardı. Top bizim sahamızda kalmamalıydı. Böylece olumlu bir görüntü sergiledik, dünya gözünde olumlu bir imaj çizdik. Bu ziyaretim takdirle karşılanacak ve cesaret olarak görülecektir. Türkiye negatif imajı hak etmiyor. Ben Türkiye’nin imajına çok önem veriyorum" diye konuştu.Türkiye’nin bölgesel konularda oynadığı aktif rollere değinen Gül, Kafkaslar’da bugünlerde yaşanan somut konjonktürün de Türkiye’nin inisiyatif almasına imkan verdiğini kaydetti. Türkiye için Kafkaslar’ın en önemli meselesinin Yukarı Karabağ olduğunu anlatan Cumhurbaşkanı Gül, Ermenistan’daki görüşmelerinde bu konuyu ayrıntılı olarak ele aldıklarını belirtti. Gül, Karabağ konusunu Sarkisyan’ın açtığını ifade ederek, "Konuyu bu kadar ayrıntılı konuşacağımızı beklemiyordum" dedi. Cumhurbaşkanı Gül, Ermenistan ziyaretinin Karabağ sorununun çözümüne katkısı olabileceğini kaydetti.Gül, bir gazetecinin, Ermenistan’ın "1915 olaylarına ilişkin iddiaları" konusundaki sorusuna yanıtlarken, "Görüşmelerde sözde soykırımı ne ağızlarına aldılar ne de ima ettiler" diye konuştu. Cumhurbaşkanı Gül, bir başka soru üzerine de, Ermenistan kara sınırının görüşmelerde gündeme gelmediğini belirterek, "Bu iklim devam ederse her şey yoluna girer, normalleşir ama şu anda böyle bir şey yok" dedi.Kafkasya’da yaşanan gelişmeler ve içinde bulunulan konjonktürün herkesi yakın işbirliğine mecbur ettiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Gül, "Ziyaretimin Kafkaslar’daki psikolojik duvarı kırdığına inanıyorum" diye konuştu.Ziyaretinden önce güvenlik konusunda bütün önlemlerin alındığını ve Ermenistan makamlarının yakın işbirliği gösterdiğini anlatan cumhurbaşkanı Gül, şunları söyledi:"Biz buraya gözü kapalı gelmedik. Kendi arabam ve özel timlerimiz de buradaydı. Teknik aletlerimiz, teçhizatımız her şeyimiz vardı. Aslında biz bu ziyarete daha önce karar vermiştik ama gelmeden iki gün önce açıkladık. Ermeniler samimi işbirliği yaptılar ve bize verdikleri sözleri tuttular."Spor yazarı Bağış Ertan, Radikal gazetesindeki bugünkü yazısında Ermenistan izlenimlerini anlattı. Ertan, “Soykırım Anıtı’nın ışıkları söndürüldü” başlıklı yazında özetle şunları yazdı:“…Abdullah Gül’ün gelişini, gerçekten de herkes istiyordu. Taşnaklar bile. Evet, protestolarını yaptılar. Ama onlar bile son derece evcildiler. Düşünün, maç sonrası bir grup Ermeni delikanlısı bir kıza laf attı. Kız da elinde Ermenistan bayrağını sallayıp Türkiye diye tezahürata başladı.(...) Bir de gözden kaçan jestleri olmuş. Sağolsun, NTV’den kameraman arkadaşımız Bülent söyledi. Abdullah Gül gidene dek Soykırım Anıtı’nın ışıklarını söndürmüşler.”