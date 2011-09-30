Soygunu 12 yaşındaki çocuk engelledi

T24

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Bağcılar’da 24 Haziran’da meydana gelen olayda bir kuyumcuya müşteri gibi giren, yüzünde ameliyat maskesi ve güneş gözlüğü bulunan bir kişi, aniden çantasından tabanca çıkardı. Tezgahtar olarak çalışan Mehmet Karagöz’e altınları doldurması için çantayı uzatan zanlıya, içeriye girişinden beri zanlıyı takip eden 12 yaşındaki tezgahtarın oğlu müdahale etti. 12 yaşındaki oğlu E.K., soyguncunun silah bulunan eline atladı. Böyle bir tepki beklemeyen zanlı, paniğe kapılarak çocuğu sağa sola sallayıp ondan kurtulmaya çalıştı. Ancak çocuğun bir türlü elini bırakmaması ve tezgahın arkasındaki Mehmet Karagöz’ün müdahale için geldiğini görünce paniğe kapılan zanlı, son bir hamleyle çocuktan kurtulup hızla kaçtı.Asayiş Şube Müdürlüğü olaydan sonra başlattığı incelemede zanlının kaçış güzergahında bulunan kamera kayıtlarını inceleyerek, 2 sokak arkada oturduğunu tespit etti. Bölgede başlatılan pusu çalışması sonucu, önceki gün aranan eşkale uygun bir kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan Mustafa Z., Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Sorgusunda soygun yaptığı iddialarını kabul etmeyen Mustafa Z., olay sırasında yüzünde ameliyat maskesi ve güneş gözlüğü olduğu için, kuyumcu tarafından da teşhis edilemedi.Poliste işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye çıkarılan Mustafa Z. tutuklanarak cezaevine gönderildi.