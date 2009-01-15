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Yaşam

Soyguncuyu 'Facebook' yakalattı

Yeni Zelanda'nın Queenstown kentinde bir barın kasasını soyan genç, Facebook sayesinde yakalandı.

15 Ocak 2009 02:00

Yeni Zelanda'nın Queenstown kentinde bir barın kasasını soyan genç, polisin güvenlik kamerası görüntülerini, popüler sosyalleşme sitesi Facebook'a koymasının ardından yakalandı.

Pazartesi günü meydana gelen olayda, geceyarısı bara giren gencin güvenlik kamerasını fark etmediği ve kasayı açmaya çalıştığı sırada yüzündeki kar maskesini çıkardığı belirtildi.

Görüntüleri inceleyen polis dedektifleri, gencin herhangi bir suç kaydına rastlamayınca çareyi Facebook'tan yardım almakta buldu.

Görüntüleri izleyen Facebook kullanıcılarından bazıları, gencin kimliğini tespit edince polise sadece soyguncunun evine gitmek kaldı.

21 yaşındaki adı açıklanmayan gencin, gelecek hafta hâkim önüne çıkarılacağı belirtildi.

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