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Yaşam

Soyguncuyu ATM çarptı

Bodrum'da gece yarısı ATM'deki paraları çalmaya çalışan zanlılardan birini elektrik çarptı. Yaralı hırsız, arkadaşları tarafından otomobile bindirilip göt&u

24 Kasım 2008 02:00

Muğla'nın Bodrum İlçesi’nde gece yarısı ATM'deki paraları çalmaya çalışan zanlılardan birini elektrik çarptı. Yaralı hırsız, arkadaşları tarafından otomobile bindirilip götürüldü.

Konacık Beldesi’ndeki olay, geç saatlerde meydana geldi. Atatürk Bulvarı üzerindeki bir bankaya ait ATM'ye gelen hırsızlardan birini, aydınlatma kablolarını ve alarmı kestiği sırada elektrik çarptı. Bağırmalar üzerine olay yerine koşan, 100 metre uzaklıktaki bir başka bankanın güvenlik görevlisi 28 yaşındaki Muzaffer Kara, yaralı arkadaşlarını ‘Şahin’ marka kırmızı bir otomobile bindirip hızla uzaklaşan hırsızları görünce durumu jandarmaya bildirdi. Soruşturma başlatılırken, jandarma 4 veya 5 kişi olduğu tahmin edilen hırsızların peşine düştü. Hırsızların yanlarında getirdikleri tornavida ve çekiç gibi aletleri de bırakıp kaçtığı saptandı.


ATM'sinden hırsızlık yapılmak istenen bankanın Müdür Yardımcısı Ahmet Muslu, “Geceyarısı yağışlı havada ATM'nin arka tarafından kasayı almaya çalışan hırsızlar önce aydınlatma lambalarının elektriklerini keserek karartma yapmışlar ardından alarmı susturmaya çalışırken elektrik çarpması sonucu bırakıp kaçmışlar. Kasadaki paralarda eksik yok. Hırsızların bir an önce bulunmasını istiyoruz” dedi.



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