Soyguncunun hayali 'kasiyerlik'

T24-

Zaman'ın haberine göre, Macaristan'da, 1995-1999 yılları arasında 27 banka, postane ve turizm acentesinden 140 milyon Forint (700 bin dolar) tutarında soygun gerçekleştiren ve paranın büyük bölümünü zevklerine harcayan, ülke tarihinin en ünlü soyguncusu Attila Ambrus'a özgürlük yolu açıldı.1988 yılında Romanya'dan Macaristan'a gelerek ülkenin en ünlü kulüplerinden Ujpeşt Buz Hokeyi Takımı'nın kalecisi olarak görev yapan Attila Ambrus, yaptığı 27 soygunun ardından yakalanmış, 1999 yılında mahkeme tarafından 16 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.Yaptığı 27 soygun öncesinde, soygun yerine en yakın meyhanede bir bardak viski içmesi nedeniyle ''Viskici Soyguncu'' olarak anılan Attila Ambrus'un, 2016 yılında hapisten çıkması gerekirken, mahkeme tarafından iyi halinin görülmesi nedeniyle 2012 yılının hemen başında tahliye edileceği açıklandı.Hapishanede liseyi bitiren, ardından da iletişim fakültesinden diploma alan ünlü soyguncunun, hapishanede seramik sanatını da öğrendiği bildirildi. Eski soyguncu, en büyük idealinin hapisten çıkınca bir şirkette kasiyerlik yapmak olduğunu söyledi.