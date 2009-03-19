Soyguncular, kaçarken paraları düşürdü

Balıkesir'in Bandırma İlçesi'nde, kimlikleri belirlenemeyen 3 kişi, PTT şubesinin veznesinde masa üzerinde bulunan 16 bin TL'yi alarak kaçmak istedi. Parayı alan 3 hırsızdan biri tökezleyip düşünce elindeki paranın 13 bin 500 TL'sini düşürdü. Düşen parayı bırakan zanlılar, yaklaşık 2 bin 500 TL ile kaçtı.





Atatürk Caddesi üzerindeki PTT şubesine bugün sabah saatlerinde gelen 3 kişi, vezne görevlisi 40 yaşındaki Seçil Türkkan'ın bir anlık dalgınlığından yararlanarak masa üzerinde bulunan 16 bin TL'yi alarak kaçmaya başladı. Koşan hırsızlardan biri ayağı tökezleyip düşünce elindeki paraların 13 bin 500 TL'si çevreye savruldu. Paraları bırakan zanlılar yanlarında kalan 2 bin 500 TL ile kaçarak izlerini kaybettirdi.



Çevreden toplanan 13 bin 500 TL PTT görevlilerine iade edildi. Hırsızlıkla ilgili soruşturmaya Bandırma Cumhuriyet Savcılığı'nca başlandı. Parmak izi alıp güvenlik kamerasındaki görüntüleri izleyen polis, 3 kişinin kimliklerini araştırıyor.





