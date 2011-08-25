Soyguncu seri katil yakalandı

T24 - Konya ve Afyonkarahisar'da 2'si kadın 4 kişiyi gasp edip öldürdüğü öne sürülen şüpheli, yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, 19 Temmuz'da Akşehir ilçesine bağlı Doğrugöz beldesinde Arife Korkmazın (61) 120 lirası, yüzük ve küpesi gasp edilip, bıçaklanarak öldürülmesinin ardından, Konya Emniyet Müdürlüğü ve Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelinin yakalanması için ortak çalışma başlattı.



Yine Akşehir'e bağlı Gölçayır beldesinde 10 Ağustos'ta cep telefonu gasp edilen Yakup Okumuş, tabanca ile vurularak öldürüldü.



İki cinayet arasında bağlantı olup olmadığı araştırılırken, 12 Ağustos'ta Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde Türkan Sorgun 200 lirası, bilezik ve kredi kartı gasp edilerek tabancayla öldürüldü. Sultandağı'nda, 23 Ağustos'ta da mola veren tır şoförlerinden biri tabancayla vurularak öldürüldü, diğeri ise ağır yaralandı.



Güvenlik güçleri 4 cinayetle ilgili özel bir ekip oluşturdu. Ekip, cinayete kurban giden Türkan Sorgun'un kredi kartıyla bir bankanın ATM cihazından işlem yapıldığını tespit etti.



MOBESE ve güvenlik kameralarından eşkali belirlenen şüphelinin fotoğrafları, cinayetlerin gerçekleştirildiği yerlerde vatandaşlara dağıtıldı.



Bir vatandaşın ihbarı üzerine ekipler, Erhan G. (30) üzerinde çalışmalarını yoğunlaştırdı.



Cinayetlerin şüphelisi olduğu öne sürülen Erhan G, Akşehir'de tek başına kaldığı evde yakaladı.



Suçunu itiraf ettiği bildirilen Erhan G, sorgulamasının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek.



-zedhaber-





