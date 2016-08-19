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BBC Türkçe

Soygun yalanına karışan ABD'li yüzücü 11 bin dolar bağış yapacak

Rio\'da takım arkadaşlarıyla birlikte silahlı soyguna uğradıklarını iddia eden ancak yalan söyledikleri ortaya çıkan altın madalyalı dört ABD\'li yüzücüden Jimmy Feigen, Brezilyalı bir vakfa yapacağı 11 bin dolar bağış karşılığında serbest kalacak

19 Ağustos 2016 17:07

Rio'da takım arkadaşlarıyla birlikte silahlı soyguna uğradıklarını iddia eden ancak yalan söyledikleri ortaya çıkan altın madalyalı dört ABD'li yüzücüden Jimmy Feigen, mahkeme ile vardığı anlaşma sonucu Brezilyalı bir vakfa 11 bin dolar (35 bin Brezilya reali) bağış yapacak.

Feigen'in avukatı, yüzücünün bağışı yatırdıktan sonra pasaportunu geri alarak Brezilya'dan ayrılacağını belirtti.

Savcı Breno Melagragno, bağışın hangi vakfa aktarılacağını açıklamadı.

Olimpiyatlarda yarışan dört ABD'li yüzücünün karıştığı olay, hafta başında patlak vermişti.

Yüzücülerden Ryan Lochte'nin, kaldıkları Olimpiyat Köyü yakınında silahlı soyguna uğradıklarını iddia etmesinin ardından olay basına yansıdı.

Ancak güvenlik kamerası görüntüleri, yüzücülerin soygun iddiasının doğru olmadığını ortaya çıkardı.

Rio de Janeiro Emniyet Müdürü Fernando Veloso, yüzücülerden bir veya birkaçının soyguna uğramadıklarını, durdukları benzin istasyonunda saldırgan tavırlarıyla çevreye zarar verdikten sonra silahlı güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle, hasarın maliyetini ödeyerek olay yerinden ayrıldıklarını söyledi.

Rio polisi: Soyguna uğradıklarını iddia eden ABD'li yüzücüler yalan söyledi

Yüzücülerden Gunnar Bentz ve Jack Conger, Çarşamba günü Rio havaalanından uçakları havalanmadan önce sorgulanmak üzere polis tarafından uçaktan indirilmişti. Bentz ve Conger sorgularında "soygun iftirası ile ilgilerinin bulunmadığını" söylemiş ve Rio'dan ayrılmalarına izin verilmişti.

Lochte ise Salı günü Brezilya'dan ABD'ye geri dönmüştü.

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