Soygun sloganı: Siz yatın, paranız ikiye katlansın

'Siz yatın, paranız ikiye katlansın'



Topladığı bağış paralarını yasa dışı harcayan Deniz Feneri e.V.’nin başkanı Mehmet Gürhan’ın kurduğu ve Zahid Akman’ın da bir süre yönetim kurulu üyeliğini yaptığı kooperatif, gurbetçileri bu sloganla kandırdı. Kooperatif, hayali konut maketleriyle 1300 kişiden 8.5 milyon euro topladı.



Gurbetçilerin çoğu senelerce çalışıp dişinden tırnağından artırdığı birikimlerini Deniz Feneri ekibine kaptırdı. Merhamet sömürüsüyle yardım paralarını kendi şirketlerine aktaran dernek başkanı Mehmet Gürhan’ın kurduğu kooperatif de cazip yatırım teklifiyle gurbetçileri dolandırdı. 3 Kasım 2002’de kurulan kooperatif 2003 yılından itibaren üyelerden para toplamaya başladı. Kooperatifin yönetim kurulu 18 Aralık 2002 tarihinde Abdullah Özer, Metin Polat ve Kenan Özer’den oluşuyor. 13 Ağustos 2003’te Metin Polat ve Kenan Özer yönetim kurulundan çıkınca yerlerine Aykut Zahid Akman ve Mehmet Gürhan girdi. Alman hükümeti 1996 yılında uygulamaya başladığı konut teşvik priminin 2007 yılında kaldırılacağını duyurunca, kooperatif bu fırsatı kaçırmadı.



Kanal 7’de reklamları çıktı



Gurbetçilere “teşvik için son fırsat” sloganıyla yaklaşan kooperatif , Kanal 7’de yayınlanan “” siz yatın paranız ikiye katlansın “ sloganlı televizyon reklamlarıyla, konut teşvik primini de kullanarak katılımcı sayısını artırmaya çalıştı. Amacına da ulaşan kooperatif ilk yıl yani 2003’te 4 bin 800 euro topladı. Ancak 2004 yılında teşvik primleri artırınca, Zahid Akman’ın da kooperatif yönetiminde olduğunun da duyurulmasıyla üye patlaması yaşadı. 2004 yılında 2 milyon 358 bin 111 euro para toplandı. 2007 yılına kadar bu para kooperatif 8.5 milyon euro’ya ulaştı. Ancak işte bu aşamadan sonra kooperatif ani bir kararla iflasını istedi. Şirket iflas ettiği için, binden fazla üyeden toplanan paralar da kooperatif yapımında kullanılmadı. Bu nedenle kooperatif üyeleri aldıkları teşvikleri de maliyeye geri ödemek zorunda bırakıldılar.



‘Beni Zahid Akman yaktı’



27 yıldır Almanya Almanya’da yaşayan 3 çocuk babası Ömer Özkan kooperatife üye olurken Zahid Akman’ın adına güvendiğini söyledi. ” Burası Türkiye gibi değil. Getto şeklinde yaşıyoruz. İnsanlarımız ya milliyetçiliğe ya da dine sarılıyor. Dindarlara yakın davranıyor, güveniyorlar. Ben de böyle kandırıldım. 2000 yılında bir tanıdığım gelip kooperatife üye olmamı teklif etti. Ben İhlas, Kombassan ve Yimpaş’la ilgili söylentileri aktarınca, biz onlardan değiliz, bizim arkamızda Kanal 7 var, Zahid Akman da kooperatifimizin yönetim kurulunda dediler. Ben hangi Zahid Akman, televizyonda haber sunan sakallı Akman mı dedim, evet o dediler. Bakın bu resmi evrak, burada adı var, Zahid bey bu kooperatifi kuran adam dediler. Zahit Bey’in ismine kandım, yandım.



8 yıldır sıra bekliyorum



“İyi yatırım olur diye düşündüm ama kandırıldım. Üye olurken 7 yıl ayda 87 Euro ödeyeceksin. 7 yılın sonunda ister ev sahibi olursun istersen para alırsın dediler. 7 yılın sonunda devletin verdiği konut yardımıyla birlikte 18 bin euoro alacaktım. Kandırıldım, iyi yatırım olduğunu düşündüm, büyük kanalda reklam çıktı. Uzun uğraşlardan sonra yeni adreslerini buldum, paramı istedim, para yok, sıraya koyalım, bekle dediler. Tamı tamına 8 yıldır sıramın gelmesini bekliyorum, ama ne arayan var ne soran.”

