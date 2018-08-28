Şoygu: Rus askerleri İdlib'de silahlı gruplar ile görüşmeler yapıyorlar

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 28 Ağustos (DHA) - Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Suriye Tarafların Uzlaşması Merkezi’nin Suriye krizinin barışsal çözümü için İdlib’de silahlı grupların liderleri ile görüşme yaptığını söyledi.

Şoygu, mültecilerin dönmesinin yanı sıra İdlib çatışmasızlık alanındaki durumun da özel kontrol altında olduğunu belirterek, “Orada önce muhalif gruplar olarak şimdi ise terörist olarak adlandırdıklarımızın liderleri ile tüm düzeylerde zor görüşmeler sürüyor. Çeşitli grupları yöneten şeyhlerle çalışmalar yapılıyor” dedi.

Görüşmelerin amacının bu bölgede Dera ve Doğu Guta’da krizin çözüldüğü gibi krizin barışsal çözümü olduğunun altını çizen Şoygu, “Şu anda tüm bunlarla askerlerimiz ilgileniyor ve ben onlara bunu çok profesyonel yapmaları ve Doğu Guta ile Dera’da yapılanlar için çok minnettar olduğumu bir kez daha söylemek istiyorum” şeklinde konuştu.

Şoygu, “Teröristlerin çok sayıda silahı teslim ettiklerini gördüğüm zaman çok şaşırdım. Beş, yedi tankın teslim edildiği günler oldu. Anlamaları için ben az bir sayıdan değil binlercesinden bahsediyorum” dedi.

Şoygu, Halep’in 2016 yılında serbest bırakılması halinde binlerce silahın olduğu cephaneliğin saptandığını hatırlattı.