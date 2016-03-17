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Yaşam

Soyduğu villadaki köpeği kız arkadaşına hediye etmiş!

Çaldığı köpeği sevgilisi yurtdışına götürmüş

17 Mart 2016 12:17

İstanbul'da villaların da aralarında bulunduğu evlerde hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 kişi, yakalandı. Şüphelilerin daha önceden başka suçlardan toplam 117 kez polis tarafından yakalandıkları ortaya çıktı. Şüphelilerin Göktürk'te girdikleri bir villada, paraların yanı sıra evin köpeğini de çaldıkları tesipt edildi.

Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre, İstanbul'da hırsızlık şebekelerine yönelik operasyon yapan polis kimliklerini tespit ettiği Özgür K. (30), Halis K. (33) ve Feridun Ş.(29)'u gözaltına aldı. Şüphelilerin Göktürk'te girdikleri Sandrow M.'ye ait bir villadan 25 bin lira çaldıkları tespit edildi. Aynı hırsızların yine Göktürk'te pencere camını kırarak girdikleri Henry F.'ye ait evde 20 bin lira çaldıkları, kaçarken evde bulunan Terrier cinsi köpeği de götürdükleri öğrenildi. Soruşturma kapsamında aynı şüphelilerin ayrıca Çekmeköy'de Ahmet K.'ya ait villaya girerek 500 bin lira değerinde ziynet eşyası çalarak kaçtıkları tespit edildi.

Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen Özgür K.'nın 52, Halis K.'nın 30, Feridun Ş.'nin ise 35 kez çeşitli suçlardan polis tarafından yakalandığı belirlendi. Şüpheliler hakkında ayrıca 22 ayrı mahkeme tarafından çıkarılmış yakalama kararı olduğu belirtildi.

 

Çaldığı köpeği sevgilisi yurtdışına götürmüş

 

Şüphelilerin ifadesini alan polis, Henry F.'ye ait 'Terrier' cinsi köpeği çalan kişinin Özgür K., olduğunu belirledi. Özgür K., köpeği Moldova uyruklu sevgilisinine hediye ettiğini, onun da ülkesine götürdüğünü iddia etti.

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