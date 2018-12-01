Soyduğu iş yerine not bıraktı: İnsan bir kamera, bir alarm taktırır; hepinizi seviyorum

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde sahildeki büfenin camlarını kırarak içeri giren hırsız, madeni para, balık ve hamburger malzemelerini çalıp kaçtı. Hırsız, geride, "İnsan bir kamera, bir alarm taktırır. Hepinizi seviyorum. Hepinizin parasını vereceğim" yazılı not bıraktı.

"Aldıklarımın üç mislini bırakacağım"

Orhanlar Mahallesi Yalı Caddesi Sahil Bulvarı'ndaki iki büfeye gece saatlerinde hırsız girdi. Büfelerin camlarını kırarak içeri giren hırsız, madeni para, balık ve hamburger malzemelerini aldı. Sabah geldiği büfedeki hırsızlığı fark eden iş yeri sahibi Esin Özdemek, tezgahın üzerinde bir not buldu. Notta, şunlar yazıyordu.

"Hepinizden özür diliyorum. Hepiniz de hakkınızı helal edin. Hepinize aldıklarımın üç mislini bırakacağım. Nasıl çaldıysam o şekilde bırakacağım. İnsan bir kamera, bir alarm taktırır. Hepinizi seviyorum. Hepinizin parasını vereceğim. Sizi seviyorum."

"Keşke borç isteseydi de hiç kırmasaydı"

Özdemek'in haber vermesi üzerine iş yerine gelen polis, hırsızı yakalamak için çalışma başlattı. Notu görünce şaşkınlık yaşadığını anlatan Özdemek, "Hırsız iş yerime girdi. Bir de bize mektup yazmış. Hakkımızı helal edecekmişiz. Üç katı ile aldıklarını geri ödeyecekmiş. Keşke borç isteseydi de hiç kırmasaydı" dedi.