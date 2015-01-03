Soyamadığı esnafın elini öptü

Edirne'nin Uzunköprü İlçesi'nde henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi yüzünü maske ile gizleyip bıçaklı soygun yapmak için girdiği bir büfede, amacına ulaşamayınca işyeri sahibinin elini öpüp helallik istedikten sonra kaçtı. O anlar işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Engin Özmen’in DHA’da yer alan haberine göre, Uzunköprü İlçesi Muradiye Mahallesi’nde önceki akşam meydana geldi. Tanınmamak için yüzüne siyah maske takan kimliği belirsiz bir kişi elinde bıçakla Şenol Karabacak’ın işlettiği büfeye geldi. Bıçakla tehdit ederek ‘ya paranı ya canını’ diyen saldırganla işyeri sahibi Karabacak arasında bir süre arbede yaşandı. Savunma amaçlı kasanın altındaki ekmek bıçağını alan Karabacak soygun girişimini engelleyip şüpheliyi uzaklaştırdı. Bir süre sonra büfeciyi soyamayacağını anlayan bıçaklı saldırgan bu kez de eline öperek helallik almak istedi. Uzun süren tartışmaların ardından işyeri sahibi Şenol Karabacak’ın elini öpen saldırgan ‘özür’ dileyerek kaçtı. İşyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan olayın ardından Karabacak hemen polise haber verdi. Güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, bıçaklı saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.



Olayın şokunu yaşayan ve oldukça şaşıran Şenol Karabacak, “Kimliği belirsiz eli bıçaklı kişi dükkanıma gelip, ‘ya paranı ya canını’ dedi. Ben de kendimi korumak için bıçakla üzerine gittim. Daha sonra kendisini acındırmaya başladı. Parasının olmadığını söyledi. Bu sefer 10 lira para istedi. Çok korktum, bıçakla bir süre mücadele ettik. Daha sonra elimi öpüp helallik isteyip kaçtı. İşyerimden herhangi bir şey alamadı” dedi.



Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri saldırganı yakalamak için başlattığı soruşturmayı sürdürüyor.