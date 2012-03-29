T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Soyak Holding kurucusu Yılmaz Soyak vefat etti

Soyak, 30 Mart 2012 Cuma günü Teşvikiye Camisi'nde kılınacak öğle namazını müteakip, İstanbul Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek

29 Mart 2012 13:32

Soyak Holding'in kurucusu Yılmaz Soyak, hayatını kaybetti. Soyak, Cuma günü Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Soyak Holding kurucusu ve Onursal Başkanı Yılmaz Soyak vefat etti. Soyak, 30 Mart 2012 Cuma günü Teşvikiye Camisi'nde kılınacak öğle namazını müteakip, İstanbul Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Soyak Holding'ten yapılan açıklamaya göre, Yılmaz Soyak, 1932 yılında Refahiye'de doğdu. İlk tahsilini Erzurum'da, orta ve lise tahsilini İstanbul'da tamamlayan Soyak, İTÜ İnşaat Fakültesinden Haziran 1955 döneminde İnşaat Yüksek Mühendisi olarak mezun oldu.

Yılmaz Soyak, meslek hayatına SSK İnşaat Müdürlüğü'nde başladı. Daha sonra Etibank ve bazı dokuma fabrikalarında çalışan Soyak, İzmit'te müteahhitliğe başladı.

1975 yılından sonra yurt dışında Libya, Suudi Arabistan ve Rusya'da birçok projeler gerçekleştirdi. 2000'li yıllara gelindiğinde büyük konut projelerine imza atan Soyak, 1999-2007 yılları arasında Soyak Holding Yönetim Kurulu Başkanlığını yaptı.

 

ETİKETLER

Soyak HoldingYılmaz Soyak

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

'Kanal İstanbul' tartışmaları sürerken Bakanlık tapu sorgulamalarına kısıtlama getiriyor...

"Muharrem İnce, mahkeme başkanına, 'Yargılanacaksın, seni, cezaevinde bir gün mutlaka...

Kamuoyu araştırmacılarından 2020 yorumları: Kanal İstanbul'un sonuçları olacak, kabine değişecek,...

Ertuğrul Özkök: Eski Renault-Nissan CEO’sunun Japonya’dan kaçtığı gece İstanbul Atatürk...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24