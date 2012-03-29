Soyak Holding kurucusu Yılmaz Soyak vefat etti

Soyak Holding'in kurucusu Yılmaz Soyak, hayatını kaybetti. Soyak, Cuma günü Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Soyak Holding kurucusu ve Onursal Başkanı Yılmaz Soyak vefat etti. Soyak, 30 Mart 2012 Cuma günü Teşvikiye Camisi'nde kılınacak öğle namazını müteakip, İstanbul Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Soyak Holding'ten yapılan açıklamaya göre, Yılmaz Soyak, 1932 yılında Refahiye'de doğdu. İlk tahsilini Erzurum'da, orta ve lise tahsilini İstanbul'da tamamlayan Soyak, İTÜ İnşaat Fakültesinden Haziran 1955 döneminde İnşaat Yüksek Mühendisi olarak mezun oldu.

Yılmaz Soyak, meslek hayatına SSK İnşaat Müdürlüğü'nde başladı. Daha sonra Etibank ve bazı dokuma fabrikalarında çalışan Soyak, İzmit'te müteahhitliğe başladı.

1975 yılından sonra yurt dışında Libya, Suudi Arabistan ve Rusya'da birçok projeler gerçekleştirdi. 2000'li yıllara gelindiğinde büyük konut projelerine imza atan Soyak, 1999-2007 yılları arasında Soyak Holding Yönetim Kurulu Başkanlığını yaptı.