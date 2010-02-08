Soya'dan tavuk eti üretildi

T24- Bilim insanları, sadece vejetaryenlerin değil, sağlıklı beslenmeyi tercih eden herkesin mutfağında yerini almaya başlayan soyadan şimdi de "tavuk eti" ürettiler.















ABD'deki Missouri Üniversitesinde görev yapan bir grup bilim insanı, soya unundan elde ettikleri proteinleri su, ısı ve basınç kullanarak pişirip bir silindirden geçirerek, tat ve görünüş açısından tavuk etine çok benzer bir ürün elde ettiler.



Food and Agricultural Chemistry, Food Science ve American Oil Chemists' Society gazetelerinde yayımlanan projenin başındaki Fu-Hung Hsieh, ilk testlerde daha çok hindi etine benzer bir tat elde ettiklerini, bu nedenle süreçte birtakım değişiklikler yapmak ve ürüne daha fazla lif eklemek durumunda kaldıklarını anlattı.



Yüzde 75 oranında nem bazlı olan bu ürünün bu özelliğiyle diğer soya mamullerinden farklı olduğunu belirten Hsieh, ürüne tavuk etine benzer bir yapı veren özelliğinin bu yüksek nem miktarı olduğunu söyledi.



Uzmanlar, son aşamasında olan proje sayesinde, daha çok insanın, kemiklere iyi geldiği ve birçok kanser türüne karşı koruyucu olduğu bilinen soyayı tüketmeyi tercih etmesini bekliyorlar.