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Soya fasülyesi yüklü TIR devrildi

Davut CAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Aliağa ilçesinde, kontrolden çıkıp devrilen soya fasülyesi yüklü TIR'ın şoförü K

29 Kasım 2017 01:31

Davut CAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR\'in Aliağa ilçesinde, kontrolden çıkıp devrilen soya fasülyesi yüklü TIR\'ın şoförü K.T. hafif yaralandı.
Kaza, saat 17.30 sıralarında Çanakkale-İzmir karayolu Helvacı Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Aliağa\'dan İzmir yönüne giden K.T. yönetimindeki 35 HCG 42 plakalı soya fasulyesi yüklü TIR, kontrolden çıkıp, devrildi. Kazada TIR şoförü K.T. hafif yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, K.T.\'ye ayakta müdahale etti.
Kaza nedeniyle tek şeritten sağlanan trafik, TIR\'ın yoldan kaldırılmasının ardından yaklaşık 3 saat sonra yeniden normale döndü.

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