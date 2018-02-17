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Soy ağacını sorgulayanlar, şehit listesine akın etti; Milli Savunma Bakanlığı sayfayı askıya aldı

Şehit sorgulama sayfasına tıklayanlar “Hizmet iyileştirme çalışmaları sebebiyle sorgulama sayfası geçici olarak kapatılmıştır" uyarısı ile karşılaşıyor

17 Şubat 2018 19:26

E-devlet'ten soy bilgilerine ulaşan vatandaşların çoğu, ailelerinde şehit olup olmadığını, varsa hangi savaşta hayatını kaybettiğini öğrenmek için Milli Savunma Bakanlığı'nın sitesinde yer alan 'Şehit Listesi'ne akın etti. Gelişmenin ardından  'şehit sorgulama sayfası' yoğunluk nedeniyle askıya alındı.

Şehit sorgulama sayfasına tıklayanlar “Hizmet iyileştirme çalışmaları sebebiyle sorgulama sayfası geçici olarak kapatılmıştır. İlgili çalışma tamamlandıktan sonra hizmet tekrar kullanıma sunulacaktır” uyarısıyla karşılaşıyor. 
 

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