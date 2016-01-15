T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Soyağacını öğrenmek 810 lira

Soy geçmişini öğrenmek isteyenler 2014’te 7 milyon lira ödedi

15 Ocak 2016 10:28

Aile kökenlerini öğrenmek isteyen vatandaşlar, yapılacak olan araştırma için ortalama 810 lira ödüyor. Sektör haline gelen soy ağacı dedektifliği, 2014 yılında 7 milyon lira gelir elde etti.

Habertürk’ten Gökhan Timurhan’a çalışmalarını anlatan Murat Uzunal, yurtiçinden vatandaşların yanı sıra yurtdışından da müşterileri olduğunu söyledi. Uzunal, Yunanistan’dan gelen bir ailenin başvurusu üzerine Osmanlı tapularına kadar inceleme yaptıklarını ve İstanbul Cihangir’de otellerin yapıldığı bölgede arsaları olduğunu tespit ettiklerini anlattı. Dedektif Nejat Değirmencioğlu ise eşinin kökenine ilişkin araştırma sonucunda, büyük dedelerinden birinin İkinci Abdülhamid zamanında verilen idam kararı nedeniyle kaçtığı Mısır’da öldüğünü tespit ettiklerini söyledi.

Soy ağacı dedektifleri, internet üzerinden de müşteri topluyor. Bazı ilanlarda yüzde 18 KDV hariç 690 TL’ye araştırma yapıldığı belirtiliyor. KDV’li rakam 810 TL’yi buluyor. Bazı şirketler ise 50 TL ile başlayıp aile içinde buldukları kişi sayısına göre katlayarak rakamı artırıyor.

ETİKETLER

soyağacınasılçıkartılırne kadarücretfiyatkim

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24