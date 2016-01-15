Soyağacını öğrenmek 810 lira

Aile kökenlerini öğrenmek isteyen vatandaşlar, yapılacak olan araştırma için ortalama 810 lira ödüyor. Sektör haline gelen soy ağacı dedektifliği, 2014 yılında 7 milyon lira gelir elde etti.

Habertürk’ten Gökhan Timurhan’a çalışmalarını anlatan Murat Uzunal, yurtiçinden vatandaşların yanı sıra yurtdışından da müşterileri olduğunu söyledi. Uzunal, Yunanistan’dan gelen bir ailenin başvurusu üzerine Osmanlı tapularına kadar inceleme yaptıklarını ve İstanbul Cihangir’de otellerin yapıldığı bölgede arsaları olduğunu tespit ettiklerini anlattı. Dedektif Nejat Değirmencioğlu ise eşinin kökenine ilişkin araştırma sonucunda, büyük dedelerinden birinin İkinci Abdülhamid zamanında verilen idam kararı nedeniyle kaçtığı Mısır’da öldüğünü tespit ettiklerini söyledi.

Soy ağacı dedektifleri, internet üzerinden de müşteri topluyor. Bazı ilanlarda yüzde 18 KDV hariç 690 TL’ye araştırma yapıldığı belirtiliyor. KDV’li rakam 810 TL’yi buluyor. Bazı şirketler ise 50 TL ile başlayıp aile içinde buldukları kişi sayısına göre katlayarak rakamı artırıyor.