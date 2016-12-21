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Spor

Sow'un röveşatası yılın golüne aday

CNN'in oylamasında Moussa Sow'un golü yüzde 51 oy almış durumda

21 Aralık 2016 18:23

Fenerbahçeli Moussa Sow'un Manchester United ile oynanan Avrupa Ligi maçında attığı gol, CNN Football twitter hesabının anketinde "Yılın Golü" oylamasında ilk sırada yer alıyor.

İlginç gol vuruşlarıyla bilinen Moussa Sow, bu sezon röveşata golleriyle iyice gündeme geldi. Fenerbahçeli yıldızın bu gollerinden biri de yılın golü için aday.

Sow'un golü 210 binin üzerinde oy kullanılmış ankette oyların % 53'ünü aldı. İkinci sırada İttihad forması giyen Ziyad Al Sahawi'nin Al Hilal maçındaki golü bulunuyor.
 

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Moussa SowröveşataManchester United
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