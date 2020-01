Sow'un röveşatası yılın golüne aday

Fenerbahçeli Moussa Sow'un Manchester United ile oynanan Avrupa Ligi maçında attığı gol, CNN Football twitter hesabının anketinde "Yılın Golü" oylamasında ilk sırada yer alıyor.



İlginç gol vuruşlarıyla bilinen Moussa Sow, bu sezon röveşata golleriyle iyice gündeme geldi. Fenerbahçeli yıldızın bu gollerinden biri de yılın golü için aday.



Sow'un golü 210 binin üzerinde oy kullanılmış ankette oyların % 53'ünü aldı. İkinci sırada İttihad forması giyen Ziyad Al Sahawi'nin Al Hilal maçındaki golü bulunuyor.



It's the one you've all been waiting for. Have your say on the CNN Goal of the Year: