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Spor

Sow: 3 puan almaya mecburuz

Fenerbahçe'nin Senegalli golcüsü Sow, 'İyi oynamaya ve 3 puan almaya mecburuz' diye konuştu

22 Mart 2015 19:03

Fenerbahçe'nin Senegalli golcüsü Moussa Sow, Beşiktaş derbisi öncesi açıklamalarda bulundu. Sow, derbide 3 puan almaya mecbur olduklarını söyledi.

Sow, FBTV'ye yaptığı açıklamada, derbide tek amaçlarının 3 puan olduğunu vurgulayarak, "İyi oynamaya ve 3 puan almaya mecburuz. Geçtiğimiz hafta bize yakışmayacak bir performans gösterdik. Fenerbahçe gibi bir kulüpteyseniz böyle mağlubiyetlerin ardından ayağa kalkmak zorundasınız. Şimdi elimizde yukarıyla aradaki farkı kapatma ve tekrar Galatasaray maçı sonrasında yaşadığımız coşkuyu yaşama şansımız var. Bu nedenle geçtiğimiz haftaki kötü performansı unutturup, yarın sahadan 3 puanla ayrılmak istiyoruz" dedi.

Senegalli futbolcu, tribün kapatma cezası nedeniyle derbide 2 tribünün kapalı olacağını, ancak maça gelen taraftarların 2 tribün eksikliğini hissettirmeyeceklerine inandığını dile getirdi.

Sarı-lacivertlilerin Hollandalı futbolcusu Dirk Kuyt ise derbi maçı sabırsızlıkla beklediklerini belirterek, "Bu maçta alacağımız galibiyetin önemini herkes iyi biliyor. Biz kazanmak için her şeyi ortaya koyacağız" şeklinde konuştu.

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