Sovyetlere Nazi saldırısının 75. yılı anılıyor



Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck Nazi Almanyası'nın eski Sovyetler Birliği'ne saldırmasının 75'inci yıldönümü münasebetiyle bir açıklama yayınladı. Gauck, açıklamasında, "İkinci Dünya Savaşında hiçbir ülke Sovyetler Birliği kadar çok kayıp vermedi. Sovyetler'deki can kaybı neredeyse 27 milyonu buldu" ifadelerine yer verdi.

'Nazilerin yenilgisinde Sovyetlerin yeri doldurulamaz'

Irkçı ideolojinin yön verdiği Nazi Almanyası'nın barbarca politikalar uyguladığını hatırlatan Gauck, esir düşen Sovyet askerlerin akıbetinin de büyük ölçüde dikkate alınmadığnı vurguladı. Kızıl Ordu ve Sovyetler'in de bazı hukuksuz uygulamalara giriştiğini kaydeden Gauck, buna rağmen Nazi rejiminin yenilgisinde Sovyet halklarının unutulmaz ve yeri doldurulamaz bir katkı sağladığının unutulmamasını istedi.

Berlin'de anma etkinlikleri

Bu arada Nazi Almanyası'nın eski Sovyetler Birliği'ne saldırmasının 75'inci yıldönümü münasebetiyle bugün Alman Federal Meclisi'nde bir oturum düzenleniyor. 22 Haziran 1941 tarihinde düzenlenen saldırıya ilişkin oturumda Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier de söz alacak.

Berlin'deki Alman Tarihi Müzesi'nde düzenlenen bir toplantıya Federal Meclis Başkanı Norbert Lammert de katılıyor. Rusya Büyükelçiliği Berlin Katedrali'nde de bir anma konseri düzenledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin anma dolayısıyla Moskova'daki meçhul asker anıtına çelenk bırakacak. Beyaz Rusya ve Ukrayna'da da anma etkinliklerinin düzenleneceği bildirildi.

Sovyet savaş esirlerinin akıbeti

Öte yandan Yeşiller Parti milletvekilleri Marieluise Beck ve Volker Beck, Sovyet savaş esirlerini Nazi rejiminin savaş kurbanları olarak tanımaya çağırdı. Federal Meclis Başkanı Norbert Lammert'e hitaben bir mektup kaleme alan Yeşiller Partili vekiller Sovyet savaş esirlerinin Naziler tarafından "alt insan" muamelesi gördüğüne ve hukuk dışı uygulamalara maruz kaldıklarına dikkat çektiler.