Sovyetler Birliği yapımı Yüzüklerin Efendisi filmi 30 yıl sonra ortaya çıktı

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JRR Tolkien'in Yüzüklerin Efendisi kitaplarının Sovyetler Birliği yapımı televizyon adaptasyonunun kayıtları uzun bir aradan sonra ortaya çıktı. Film, YouTube'da paylaşıldı.

Tolkien'in Yüzük Kardeşliği kitabını temel alan Khraniteli, 1991 yılında televizyonda yayınlanmak üzere çekilmişti. Peter Jackson'ın yönettiği ünlü Yüzüklerin Efendisi üçlemesinin ilk filmi 2001'de vizyona girmişti.

The Guardian'ın aktardığına göre film bir kere yayınlandıktan sonra Leningrad Televizyonu'nun arşivine kaldırıldı. Film, neredeyse 30 yıllık aranın ardından Leningrad Televizyonu'nun halefi olarak bilinen 5TV'nin YouTube kanalında yayımlandı.

Düşük bütçeli bir filmde abartılı yeşil ekran efektleri bulunuyor ve bazı sahneler bir filmden çok tiyatro oyununu andırıyor. Andrei Romanov'un yazdığı müzikler ise filme Sovyet kültürüne özgü bir hava katıyor.