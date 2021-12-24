Sovyetler Birliği'nin son lideri Gorbaçov: ABD, Soğuk Savaş sonrası daha kibirli oldu

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Sovyetler Birliği'nin son lideri Mikhail Gorbaçov, Washington'un birliğin dağılması ve NATO'nun genişlemesiyle daha "kibirli ve özgüvenli" bir hâle geldiğini söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, NATO'nun Rusya sınırlarına giderek daha da yaklaştığına ilişkin uyarıları sürerken ve Moskova'nın geçen hafta NATO'nun doğuya doğru genişlemesini durduracağına ilişkin yasal garanti istemesi üzerine, Sovyetler Birliği'nin son lideri Mikhail Gorbaçov da açıklamalarda bulundu.

Rus haber ajansı RIA'ya konuşan Gorbaçov "ABD ve Batı bu konumdayken biri nasıl eşit ilişkilere güvenebilir?" dedi.

"Soğuk Savaş'ta zafer ilan ettiler. Kibirli ve özgüvenli hale geldiler" diyen 90 yaşındaki Gorbaçov, Moskova ve Washington'un dünyayı çatışma ve nükleer yarıştan "birlikte" çıkardığını söyledi.

Gorbaçov, "Kazananlar' yeni bir imparatorluk kurdu. Bu da NATO'nun genişlemesi fikri" dedi.

Gorbaçov, Moskova ve Washington arasında planlanan güvenlik görüşmelerinden sonuç alınmasını umduğunu söyledi.

Moskova NATO'nun eski Sovyet coğrafyasındaki etkisini sınırlandırmak istiyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı, NATO'dan güvenlik garantileri alınması için ABD'ye masaya oturma çağrısı yapmıştı.