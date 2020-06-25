Sovyet lideri Kruşçev'in oğlu, ABD'de kafasından vurulmuş bir şekilde ölü bulundu

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Soğuk savaş yıllarında Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ne (SSCB) liderlik eden Nikita Kruşçev'in roket bilimci oğlu Sergey Kruşçev, ABD'nin Rhode Island eyaletindeki evinde ölü bulundu.

AP'ye açıklamalarda bulunan Rhode Island Adli Tabip Departmanı, Kruşçev'in ölüm nedeninin "kafaya sıkılan kurşun" olduğunu ifade etti. Polis, ölümde şüphe yaratacak bir durum olmadığını ifade etti.

Polisi olay yerine Kruşçev'in eşinin çağırdığı belirtildi.

Kruşçev, Rhode Island'a taşınmadan önce roket bilimci olarak çalışıyordu. Soğuk Savaş'ın bitmesinden kısa süre sonra, 1991'de ABD'ye taşınan Kruşçev, burada Brown Üniversitesi'nde Soğuk Savaş ile ilgili dersler veriyordu.

Kruşçev ve eşi, 1999'da ABD vatandaşı oldu.