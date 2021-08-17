Sovyet güçlerini Afganistan'dan çeken Gorbaçov: ABD misyonunun başarısız olacağı baştan belliydi

1989'da Sovyet güçlerinin Afganistan'dan çekilmesi kararını veren Sovyetler Birliği'nin son lideri Mikhail Gorbaçov, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin buradaki misyonu için "başarısız olacağı baştan belliydi" yorumunu yaptı.

Rus haber ajansı RIA'ya konuşan 90 yaşındaki Gorbaçov, ABD ve NATO güçlerinin Afganistan'da misyonunu başarılı bir şekilde yönetemediğini söyledi.

"Başarısız olduklarını çok daha önceden kabul etmelilerdi" diyen Gorbaçov, "aynı hataların tekrarlanmaması" için önemli olanın yaşananlardan ders çıkarmak olduğunu belirtti.

"Rusya ilk aşamalarında (ABD misyonuna) destek vermiş olsa da, daha en baştan başarısız bir teşebbüs olduğu belliydi. Benzer diğer projeler gibi merkezinde bir tehdidin abartılması ve yeterince iyi belirlenmemiş jeopolitik fikirler vardı" diyen Gorbaçov, tüm bunlara çok sayıda etnik gruptan oluşan bir toplumu "demokratikleştirmek için atılan gerçek dışı çabaların" eklendiğini kaydetti.

Gorbaçov, Afganistan'daki Sovyet varlığının ve kaynakların buraya ayrılmasının siyasi bir hata olduğuna kanaat getirmiş, 1989'da Sovyet güçleri ülkeden çekilmeye başlamıştı. Afganistan'da Sovyet destekli güçler Moskova'nın kendi askerlerini çekmesi sonrası üç yıl kadar ayakta kalabildi ancak 1992'de Sovyetler Birliği'nin dağılması ve Rusya'nın daha sonra yardımlarını geri çekmesinin ardından gücünü toparlayamamıştı.