T24 LogoT24 Logo
Gündem

Sovyet efsanesi Volga arabaları geri dönüyor

Volga otomobilleri ilk kez Gorki Otomotiv Fabrikası tarafından Ekim 1956’da üretilmeye başlandı

28 Mart 2017 01:52

Rusya'nın Nijnıy Novgorod kenti merkezi araç üretim şirketi GAZ Group, efsane Sovyet otomobili Volga'yı yeniden yollara döndürmek istiyor.

Vedomosti'ye konuşan GAZ Group şirketinin bağlı olduğu Russkih Maşin (Rus Arabaları) şirketinin yönetim kurulu başkanı Zigfrid Volf, Volga arabalarını geri döndürebileceklerini söyledi.

Volf, "Volga hafif yükleri ve teçhizatları taşıyabilecek bir arabanın geliştirilmesi konusunda bir marka olarak, uygun olabilir. Böyle bir aracın geliştirilmesine karşı çıkmam. Böyle bir aracı geliştirirsek fiyat, yüksek kalite ve güvenilirlik de dahil olmak üzere, özellik olarak bilinenin aynısı olur" ifadelerini kullandı.

Volga otomobilleri ilk kez Gorki Otomotiv Fabrikası (GAZ) tarafından Ekim 1956’da üretilmeye başlandı. GAZ-21 Volga aracı, 1956-1970 yıllarında üretildi ve Sovyet yöneticiler, taksi şöforleri, güvenlik güçleri ve 70 ülkeden sürücüler arasında popüler hale geldi. Aracın üretimi 2008 yılında durduruldu.

 

ETİKETLER

Volgarusya

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Ekrem İmamoğlu: 100 bin insan dava açsa Kanal İstanbul'u yapabilecek...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Murat Yetkin yazdı: Erdoğan Berlin’den neden erken ayrıldı?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24