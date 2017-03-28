Sovyet efsanesi Volga arabaları geri dönüyor

Rusya'nın Nijnıy Novgorod kenti merkezi araç üretim şirketi GAZ Group, efsane Sovyet otomobili Volga'yı yeniden yollara döndürmek istiyor.

Vedomosti'ye konuşan GAZ Group şirketinin bağlı olduğu Russkih Maşin (Rus Arabaları) şirketinin yönetim kurulu başkanı Zigfrid Volf, Volga arabalarını geri döndürebileceklerini söyledi.

Volf, "Volga hafif yükleri ve teçhizatları taşıyabilecek bir arabanın geliştirilmesi konusunda bir marka olarak, uygun olabilir. Böyle bir aracın geliştirilmesine karşı çıkmam. Böyle bir aracı geliştirirsek fiyat, yüksek kalite ve güvenilirlik de dahil olmak üzere, özellik olarak bilinenin aynısı olur" ifadelerini kullandı.

Volga otomobilleri ilk kez Gorki Otomotiv Fabrikası (GAZ) tarafından Ekim 1956’da üretilmeye başlandı. GAZ-21 Volga aracı, 1956-1970 yıllarında üretildi ve Sovyet yöneticiler, taksi şöforleri, güvenlik güçleri ve 70 ülkeden sürücüler arasında popüler hale geldi. Aracın üretimi 2008 yılında durduruldu.