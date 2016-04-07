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Dünya

Şovunda kullandığı yılan tarafından ısırılıp hayatını kaybetti!

Kobra, yanlışlıkla yılanın üzerine basan şarkıcıyı ısırdı

07 Nisan 2016 21:31

Endonezyalı pop yıldızı Irma Bule, sahnede şov amaçlı kullandığı zehirli bir yılan tarafından ısırılıp hayatını kaybetti.

Hürriyet’ten Birce Bora’nın haberine göre, Batı Cava bölgesinin Karawang köyünde hayranları ile buluşan Bule’nin sahneye Rianti adlı bir kobra yılanı ile birlikte çıktığı ve dans ederken yanlışlıkla hayvanın üzerine bastığı açıklandı. Hayvanın bunun üzerine şarkıcıyı bacağından ısırdığı belirtildi.

Endonezya basını 29 yaşındaki Bule’nin yılanın zehirli dişlerinin sökülmüş olduğuna inandığını ve bu nedenle kendisine önerilen antidotu almayı reddedip, bacağındaki ısırığı umursamadan şarkı söylemeye devam ettiğini yazdı.

Yılanın ısırmasından yaklaşık 45 dakika sonra sahnede nöbet geçirip kusmaya başlayan ünlü şarkıcının, hastaneye kaldırıldığı ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamadığı belirtildi.

 

 

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